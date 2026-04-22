2014 Türkiye Güzeli seçildikten sonra oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Amine Gülşe, üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşadı.
ÜÇÜNCÜ BEBEK MÜJDESİ
2019 yılında dünyaevine girdiği Mesut Özil ile mutlu bir evlilik sürdüren Gülşe, doğum sonrası ilk paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. Ünlü çift, daha önce 2020 yılında Eda, 2022 yılında ise Ela isimli kızlarını kucaklarına almıştı. Ocak ayında çıktıkları aile tatilinde üçüncü kez anne- baba olacaklarını duyuran çift, hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.
AİLE POZUNA YOĞUN İLGİ
2 Nisan'da üçüncü çocuklarını kucaklarına alan Amine Gülşe ve Mesut Özil, kızlarına Elisa adını verdi. Müjdeli haberi sosyal medya üzerinden paylaşan çift, çocuklarıyla birlikte verdikleri aile pozu ile takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu yağdı.
"MİS KOKULU MİNİKİM"
Oyunculuk kariyerine evlendikten sonra ara veren Gülşe, uzun süredir zamanının büyük bölümünü ailesine ayırıyor. Üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü isim, yeni doğan kızıyla verdiği pozu "Mis kokulu minikim" notuyla paylaşarak duygularını dile getirdi.
BÜYÜYEN MUTLU AİLE
Daha önce "Bir Türk Masalı", "Asla Vazgeçmem" ve "İkisini de Sevdim" gibi projelerde rol alan Gülşe, özel hayatındaki sade ve gözlerden uzak yaşamıyla da dikkat çekiyor. Özil çifti, büyüyen aileleriyle birlikte mutluluklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.