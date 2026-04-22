3. kez anne olan Amine Gülşe'den kızı Elisa ile yeni kare: "Mis kokulu minikim"

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile eski futbolcu Mesut Özil çifti, üçüncü kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Gözlerden uzak geçen hamilelik sürecinin ardından Amine Gülşe yeni doğan kızı Elisa ile sosyal medyada paylaşım yaptı. Gülşe kızıyla birlikte çekildikleri kareye “Mis kokulu minikim” notunu düştü.

3. kez anne olan Amine Gülşe'den kızı Elisa ile yeni kare: "Mis kokulu minikim"
  • Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti 2 Nisan'da üçüncü çocukları Elisa'yı kucaklarına aldı.
  • 2019 yılında evlenen çift, daha önce 2020'de Eda ve 2022'de Ela isimli kızlarına kavuşmuştu.
  • Amine Gülşe doğum sonrası ilk paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı ve yoğun ilgi gördü.
  • 2014 Türkiye Güzeli seçilen Gülşe, evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara verdi.
  • Çift, ocak ayında üçüncü çocuk müjdesini verdikten sonra hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşadı.

2014 Türkiye Güzeli seçildikten sonra oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Amine Gülşe, üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

Sosyal medya üzerinden üçüncü bebeği müjdeledikleri kareler. Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

ÜÇÜNCÜ BEBEK MÜJDESİ

2019 yılında dünyaevine girdiği Mesut Özil ile mutlu bir evlilik sürdüren Gülşe, doğum sonrası ilk paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. Ünlü çift, daha önce 2020 yılında Eda, 2022 yılında ise Ela isimli kızlarını kucaklarına almıştı. Ocak ayında çıktıkları aile tatilinde üçüncü kez anne- baba olacaklarını duyuran çift, hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Mesut Özil, Amine Gülşe ve kızları

AİLE POZUNA YOĞUN İLGİ

2 Nisan'da üçüncü çocuklarını kucaklarına alan Amine Gülşe ve Mesut Özil, kızlarına Elisa adını verdi. Müjdeli haberi sosyal medya üzerinden paylaşan çift, çocuklarıyla birlikte verdikleri aile pozu ile takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu yağdı.

Amine Gülşe'nin son paylaşımı

"MİS KOKULU MİNİKİM"

Oyunculuk kariyerine evlendikten sonra ara veren Gülşe, uzun süredir zamanının büyük bölümünü ailesine ayırıyor. Üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü isim, yeni doğan kızıyla verdiği pozu "Mis kokulu minikim" notuyla paylaşarak duygularını dile getirdi.

Amine Gülşe ve kızları

BÜYÜYEN MUTLU AİLE

Daha önce "Bir Türk Masalı", "Asla Vazgeçmem" ve "İkisini de Sevdim" gibi projelerde rol alan Gülşe, özel hayatındaki sade ve gözlerden uzak yaşamıyla da dikkat çekiyor. Özil çifti, büyüyen aileleriyle birlikte mutluluklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.

