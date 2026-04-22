Karacan, evini ve arabasını geri almak istediğini söyleyerek annesinden yardım istedi.

Okan Karacan'ın annesi, oğluna yardım edemeyeceğini, önce kendisini toparlaması gerektiğini söyledi.

1977 İstanbul doğumlu Karacan, BKM ve Uygur Tiyatrosu'nda sahne aldı, Çılgın Dersane film serisinde Doktor Bilgin karakteriyle tanındı.

Karacan'ın paylaştığı video sosyal medyada viral oldu, kullanıcılar ünlü ismin durumu ve annesinin tavrı hakkında farklı yorumlar yaptı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu ve sunucu Okan Karacan, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerle yaşadığı dramı paylaştı. Maddi ve manevi olarak zor bir süreçten geçtiğini belirten Karacan, ev sahibiyle yaşadığı sorunlar ve iletişimin kesilmesi nedeniyle çaresiz kaldığını dile getirdi.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır. "26 yıllık hattım bile kapandı" "BENİ HER YERDEN ENGELLEMİŞLER" Paylaştığı videoda annesine seslenen Okan Karacan, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı: "Anne senden rica ediyorum, çok kısa ve öz... Evimi satın almak istiyorum, arabamı geri almak istiyorum. Ev sahibimi arıyorum, açmıyor. Beni her yerden engellemişler. 26 yıldır kullandığım telefon hattım bile kapandı!" Karacan'ın bu sözleri, ünlü ismin ne kadar zor bir durumda olduğunu gözler önüne serdi.