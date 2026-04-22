Prof. Dr. Canan Karatay, eşi Dr. Ali Başak Karatay'ın vefat sürecinde yaşadığı ağır stresin etkisiyle üst dişlerinin döküldüğünü ve hızla kilo kaybederek sağlık sorunları yaşadığını açıkladı.
Geçtiğimiz Kasım ayında hayat arkadaşını kaybeden İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, konuk olduğu programda yas sürecini paylaştı. Karatay, eşinin hastanede tedavi gördüğü dönemde yaşadığı çaresizliğin vücudunda fiziksel hasara yol açtığını belirterek, "Eşim hastanedeyken yaşadığım yoğun stres nedeniyle üst dişlerim döküldü, o dönemde hızla kilo verdim" itirafında bulundu.
47 YILLIK HAYAT ARKADAŞINA VEDA
Dr. Ali Başak Karatay, 25 Kasım günü 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Prof. Dr. Canan Karatay ve oğlu Mehmet Karatay, 47 yıllık bir çınarın vedasında zor anlar yaşadı. Karatay, o gün duygularını "47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun" sözleriyle ifade etmişti.
STRESİN ACI FATURASI: "DİŞLERİM DÖKÜLDÜ"
Haberlere konu olan itiraf ise Karatay'ın yaşadığı stresin boyutunu gözler önüne serdi. Yas sürecinin kendisini derinden etkilediğini vurgulayan ünlü doktor, "Eşim hastanedeyken yaşadığım yoğun stres nedeniyle üst dişlerim döküldü" diyerek, yaşadığı kaybın sadece ruhsal değil fiziksel bir yıkım olduğunu da ilk kez dile getirdi.
HIZLI KİLO KAYBI VE SAĞLIK SORUNLARI
Ezber bozan diyetleri ve sağlıklı yaşam tavsiyeleriyle tanınan Karatay, kendi sağlığının bu dönemde bozulduğunu saklamadı. "O dönemde hızla kilo verdim" diyen ünlü profesör, eşinin vefatıyla geçen zorlu günlerin ardından ilk kez sevenleriyle dertleşti.
Sosyal medya kullanıcıları, her zaman dik duruşuyla tanınan Karatay'ın bu insani ve savunmasız itirafı karşısında büyük üzüntü yaşadı. Binlerce kişi ünlü doktora taziye ve destek mesajları gönderirken, stresin sağlık üzerindeki yıkıcı etkisi yeniden tartışma konusu oldu.
MERAK EDİLENLER
Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay ne zaman vefat etti?
Canan Karatay'ın eşi, 25 Kasım tarihinde 78 yaşında hayatını kaybetti.
Canan Karatay neden dişlerini kaybetti?
Karatay, eşinin hastane sürecinde yaşadığı "yoğun stres" nedeniyle üst dişlerinin döküldüğünü bizzat açıkladı.
Canan Karatay'ın çocuğu var mı?
Evet, Prof. Dr. Canan Karatay'ın Mehmet Karatay adında bir oğlu bulunmaktadır.
DR. ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?
1947 yılında İstanbul'da doğan Dr. Ali Başak Karatay, yükseköğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Syracuse University'de tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra akademik kariyerine önemli katkılarda bulunan Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucu öğretim üyeleri arasında yer aldı.
Uzun yıllar felsefe alanında dersler veren ve entelektüel kişiliğiyle tanınan Karatay, son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde görev yapıyordu. Eğitimci kimliği ve felsefe alanındaki derin çalışmalarıyla akademik camiada saygın bir yer edinmişti.
