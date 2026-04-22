STRESİN ACI FATURASI: "DİŞLERİM DÖKÜLDÜ" Haberlere konu olan itiraf ise Karatay'ın yaşadığı stresin boyutunu gözler önüne serdi. Yas sürecinin kendisini derinden etkilediğini vurgulayan ünlü doktor, "Eşim hastanedeyken yaşadığım yoğun stres nedeniyle üst dişlerim döküldü" diyerek, yaşadığı kaybın sadece ruhsal değil fiziksel bir yıkım olduğunu da ilk kez dile getirdi.

HIZLI KİLO KAYBI VE SAĞLIK SORUNLARI Ezber bozan diyetleri ve sağlıklı yaşam tavsiyeleriyle tanınan Karatay, kendi sağlığının bu dönemde bozulduğunu saklamadı. "O dönemde hızla kilo verdim" diyen ünlü profesör, eşinin vefatıyla geçen zorlu günlerin ardından ilk kez sevenleriyle dertleşti. Sosyal medya kullanıcıları, her zaman dik duruşuyla tanınan Karatay'ın bu insani ve savunmasız itirafı karşısında büyük üzüntü yaşadı. Binlerce kişi ünlü doktora taziye ve destek mesajları gönderirken, stresin sağlık üzerindeki yıkıcı etkisi yeniden tartışma konusu oldu.

MERAK EDİLENLER Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay ne zaman vefat etti? Canan Karatay'ın eşi, 25 Kasım tarihinde 78 yaşında hayatını kaybetti. Canan Karatay neden dişlerini kaybetti? Karatay, eşinin hastane sürecinde yaşadığı "yoğun stres" nedeniyle üst dişlerinin döküldüğünü bizzat açıkladı. Canan Karatay'ın çocuğu var mı? Evet, Prof. Dr. Canan Karatay'ın Mehmet Karatay adında bir oğlu bulunmaktadır.