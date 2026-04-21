Televizyon dünyasının zirvesindeki isimlerden Emmy ödüllü yönetmen Travis Fox, Türkiye'nin doğal güzelliklerini keşfetmek üzere Anadolu'ya geldi. Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Belediye Başkanı Mustafa Zavlak'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Fox ve eşi Michelle Fox unutulmaz anlar yaşadı.
TUZA HAYRAN KALDI, ŞİFAYI KEŞFETTİ
Tuz Gölü'nün bembeyaz yüzeyinde yürüyen ve kendine özgü ekosistemini yakından inceleyen Travis Fox, gördüğü manzara karşısında büyülenmekten kendini alamadı. Çift, sadece manzarayla yetinmeyerek Tuz Gölü'ndeki özel tuz odalarını da ziyaret etti. İkili, bir ara ayaklarını suya sokarak yorgunluk attı.
ANADOLU LEZZETLERİNE TAM NOT
Travis Fox, ziyaret sırasında sadece doğal güzelliklere değil, bölgenin yöresel yemeklerine de yoğun ilgi gösterdi. Anadolu mutfağını deneyimleyen ünlü yönetmen, gezisi boyunca Tuz Gölü'nün sahip olduğu atmosferin üzerinde derin bir etki bıraktığını vurguladı.
MERAK EDİLENLER
Travis Fox kimdir?
Travis Fox, dünyaca prestijli Emmy Ödülleri'ne sahip ünlü bir Amerikalı yönetmendir.
Türkiye'ye neden geldi?
Aksaray'ın Eskil ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Zavlak'ın özel davetlisi olarak Türkiye'ye gelmiştir.
Tuz Gölü'nde neler yaptı?
Eşi Michelle Fox ile birlikte Tuz Gölü'nü gezmiş, tuz odalarını incelemiş ve gölün doğal suyunun keyfini çıkarmıştır.
Bölgede en çok neyden etkilendi?
Tuz Gölü'nün bembeyaz yüzeyi, kendine özgü ekosistemi ve Anadolu'nun yöresel lezzetleri ünlü yönetmen üzerinde derin bir etki bırakmıştır.