Televizyon dünyasının zirvesindeki isimlerden Emmy ödüllü yönetmen Travis Fox, Türkiye'nin doğal güzelliklerini keşfetmek üzere Anadolu'ya geldi. Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Belediye Başkanı Mustafa Zavlak'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Fox ve eşi Michelle Fox unutulmaz anlar yaşadı.

Fotoğraflar: Sosyal medya

TUZA HAYRAN KALDI, ŞİFAYI KEŞFETTİ

Tuz Gölü'nün bembeyaz yüzeyinde yürüyen ve kendine özgü ekosistemini yakından inceleyen Travis Fox, gördüğü manzara karşısında büyülenmekten kendini alamadı. Çift, sadece manzarayla yetinmeyerek Tuz Gölü'ndeki özel tuz odalarını da ziyaret etti. İkili, bir ara ayaklarını suya sokarak yorgunluk attı.