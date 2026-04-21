CANLI YAYIN
Geri

Travis Fox Tuz Gölü’ne hayran kaldı: Emmy ödüllü yönetmen Türkiye'de!

Dünyanın en prestijli televizyon ödüllerinden Emmy’nin sahibi Amerikalı yönetmen Travis Fox, rotasını Türkiye’ye çevirdi. Fox, eşi Michelle Fox ile birlikte Tuz Gölü’nün büyüleyici atmosferine hayran kaldı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Emmy ödüllü Amerikalı yönetmen Travis Fox, eşi Michelle Fox ile birlikte Türkiye'nin doğal güzelliklerini keşfetmek üzere Aksaray'ın Eskil ilçesine geldi.
  • Belediye Başkanı Mustafa Zavlak'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette çift, Tuz Gölü'nün bembeyaz yüzeyinde yürüdü ve özel tuz odalarını gezdi.
  • Travis Fox, Tuz Gölü'nün kendine özgü ekosistemi ve atmosferinden büyülenerek etkilendiğini belirtti.
  • Ünlü yönetmen, ziyaret sırasında Anadolu mutfağının yöresel yemeklerini de deneyimledi.

Televizyon dünyasının zirvesindeki isimlerden Emmy ödüllü yönetmen Travis Fox, Türkiye'nin doğal güzelliklerini keşfetmek üzere Anadolu'ya geldi. Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Belediye Başkanı Mustafa Zavlak'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Fox ve eşi Michelle Fox unutulmaz anlar yaşadı.

Fotoğraflar: Sosyal medya

TUZA HAYRAN KALDI, ŞİFAYI KEŞFETTİ

Tuz Gölü'nün bembeyaz yüzeyinde yürüyen ve kendine özgü ekosistemini yakından inceleyen Travis Fox, gördüğü manzara karşısında büyülenmekten kendini alamadı. Çift, sadece manzarayla yetinmeyerek Tuz Gölü'ndeki özel tuz odalarını da ziyaret etti. İkili, bir ara ayaklarını suya sokarak yorgunluk attı.

ANADOLU LEZZETLERİNE TAM NOT

Travis Fox, ziyaret sırasında sadece doğal güzelliklere değil, bölgenin yöresel yemeklerine de yoğun ilgi gösterdi. Anadolu mutfağını deneyimleyen ünlü yönetmen, gezisi boyunca Tuz Gölü'nün sahip olduğu atmosferin üzerinde derin bir etki bıraktığını vurguladı.

MERAK EDİLENLER

Travis Fox kimdir?

Travis Fox, dünyaca prestijli Emmy Ödülleri'ne sahip ünlü bir Amerikalı yönetmendir.

Türkiye'ye neden geldi?

Aksaray'ın Eskil ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Zavlak'ın özel davetlisi olarak Türkiye'ye gelmiştir.

Tuz Gölü'nde neler yaptı?

Eşi Michelle Fox ile birlikte Tuz Gölü'nü gezmiş, tuz odalarını incelemiş ve gölün doğal suyunun keyfini çıkarmıştır.

Bölgede en çok neyden etkilendi?

Tuz Gölü'nün bembeyaz yüzeyi, kendine özgü ekosistemi ve Anadolu'nun yöresel lezzetleri ünlü yönetmen üzerinde derin bir etki bırakmıştır.

Reyting rekortmeni A.B.İ. dünyaya açıldı: 25 ülkede eş zamanlı yayın I İspanyollar hayran kaldı
SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler