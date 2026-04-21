Yıldız Tilbe'nin alerji kabusu bitti! İşte yüzünü güldüren 4 malzemeli mucize formül

Saç boyası yüzünden cildinde yaralar çıkan ve hayranlarını korkutan Yıldız Tilbe, kimyasal boyalara savaş açtı. Geleneksel formüllere sığınan ünlü sanatçı, saçlarını artık evdeki 4 malzemeyle boyuyor. İşte Tilbe'nin "Alerjisi olan kadınlara tavsiyemdir" dediği o doğal sır...


Türk müziğinin sevilen ismi Yıldız Tilbe, geçtiğimiz aylarda yaşadığı talihsiz bir olayla gündeme gelmişti. Saçlarını boyatırken kullandığı ürünlerin içindeki kimyasallar nedeniyle yüzünde alerjik tepkimeler oluşan ve yaralar çıkan Tilbe, uzun süren bir tedavi sürecinin ardından sağlıklı bir çözüme ulaştı.

Yıldız Tilbe'nin yüzünde çıkan yaralar hayranlarını endişelendirmişti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv ve sosyal medya)

MODERN KOZMETİK DEĞİL, GELENEKSEL ŞİFA

Yaşadığı alerji şokunun ardından kimyasal içerikli tüm ürünleri hayatından çıkaran Tilbe, saçlarını renklendirmek için kadim formülleri araştırmaya başladı. Aradığı çözümü toprakta ve bitkilerde bulan sanatçı, yeni saç renginin sırrını hayranlarıyla paylaştı.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; artık saçlarını kimyasal boyalarla değil; kına, zeytinyağı, zerdeçal ve safran karışımıyla boyuyor.

Yıldız Tilbe çözümü doğada buldu.

"İÇİNİZ RAHAT OLSUN"

Kendisi gibi hassas cilde sahip olan kadınlara seslenen Yıldız Tilbe, bu formülün sağlığı tehdit etmediğini belirtti. Ünlü sanatçı, yaşadığı zor günleri hatırlatarak şunları söyledi:

"Benim gibi hassas ciltli ve alerjisi olan kadınlara da aynı çözümü öneriyorum. Bu karışımla saçlarınızı içiniz rahat bir biçimde boyayabilirsiniz"

MERAK EDİLENLER

Yıldız Tilbe neden saç boyası kullanamıyor?

Ünlü sanatçının kimyasal boyalara karşı şiddetli alerjisi olduğu için yüzünde yaralar oluşmaktadır. Bu nedenle doğal yöntemlere yönelmiştir.

Yıldız Tilbe'nin saç boyası karışımında neler var?

Karışım dört ana malzemeden oluşuyor: Kına, zeytinyağı, zerdeçal ve safran.

Bu karışım saçı besler mi?

Evet, zeytinyağı saçı nemlendirirken, kına ve doğal baharatlar saça zarar vermeden renk değişimi sağlar.

Yıldız Tilbe kimlere öneriyor?

Özellikle kendisi gibi hassas ciltli ve kimyasal ürünlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kadınlara bu doğal yöntemi tavsiye ediyor.

DOĞA HER ZAMAN HAKLIDIR!

Yıldız Tilbe, kendine has tarzı ve samimiyetiyle her zaman fark yaratan bir isim. Yaşadığı o korkunç alerji süreci, aslında modern dünyada kullandığımız pek çok ürünün ne kadar riskli olabileceğini hepimize hatırlattı. Tilbe'nin çareyi anneannelerimizin yöntemi olan kınada ve mutfağımızın şifalı baharatlarında bulması, hem nostaljik hem de sağlıklı bir hareket.

