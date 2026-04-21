Yıldız Tilbe çözümü doğada buldu. "İÇİNİZ RAHAT OLSUN" Kendisi gibi hassas cilde sahip olan kadınlara seslenen Yıldız Tilbe, bu formülün sağlığı tehdit etmediğini belirtti. Ünlü sanatçı, yaşadığı zor günleri hatırlatarak şunları söyledi: "Benim gibi hassas ciltli ve alerjisi olan kadınlara da aynı çözümü öneriyorum. Bu karışımla saçlarınızı içiniz rahat bir biçimde boyayabilirsiniz"

MERAK EDİLENLER Yıldız Tilbe neden saç boyası kullanamıyor? Ünlü sanatçının kimyasal boyalara karşı şiddetli alerjisi olduğu için yüzünde yaralar oluşmaktadır. Bu nedenle doğal yöntemlere yönelmiştir. Yıldız Tilbe'nin saç boyası karışımında neler var? Karışım dört ana malzemeden oluşuyor: Kına, zeytinyağı, zerdeçal ve safran.

Bu karışım saçı besler mi? Evet, zeytinyağı saçı nemlendirirken, kına ve doğal baharatlar saça zarar vermeden renk değişimi sağlar. Yıldız Tilbe kimlere öneriyor? Özellikle kendisi gibi hassas ciltli ve kimyasal ürünlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kadınlara bu doğal yöntemi tavsiye ediyor.