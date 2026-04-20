Türkiye'nin kanalı atv, yapımlarıyla sınırları aştı.
25 ÜLKEDE EŞ ZAMANLI YAYIN
Bunlar arasında A.B.İ. de vardı. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizi yurt dışında büyük ilgi gördü. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, pek çok ülkeye satışı gerçekleşen A.B.İ., yeni bir başarıya daha imza attı. 25 ülkede Türkiye ile eş zamanlı yayına girdi. Dünya genelindeki izleyicilerle aynı anda buluştu.
EN ÇOK İZLENENLERDE İLK SIRADA
Dizi özellikle Latin Amerika, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde izlenme rekorları kırdı. İspanya pazarında da geniş yankı uyandıran dizi en çok izlenenler listesinde ilk sırada yer aldı. İspanyollar Doğan ve Çağla'nın hikayesine hayran kaldı. Öte yandan yayınlandığı ülkelerde "prime-time" (en çok izlenen saatler) kuşağında yer alan dizi, birçok farklı dilde de (İngilizce, Bulgarca, Rusça, İspanyolca) hayran kitlelerine ulaştı.
REYTİNG REKORTMENİ A.B.İ.
Dizi avukat Çağla ile doktor Doğan'ın hikayesini konu alıyor. Çağla'yı Afra Saraçoğlu, Doğan'ı ise Kenan İmirzalıoğlu canlandırıyor.