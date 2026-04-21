Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen ve tüm yurdu yasa boğan okul saldırılarının acısını yaşarken, ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım infial yaratmıştı.
"KAS GELİŞİMİMİ RİSKE ATAMAM"
Biricik Suden, katliam sonrası neden sessiz kaldığını soranlara şu skandal yanıtı vermişti:
"Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum."
DEMET AKALIN: "BÜYÜK REZİLLİK"
Bu sözler üzerine Demet Akalın adeta patlamış; "Adına 'Sarı Laleler' şarkısı yazılan kadın; bir an önce o iğneleri bırak. İnsanlar bu kadar acı çekerken, toprak olacak kaslarını düşünmen büyük bir rezillik. Biraz merhamet" ifadeleriyle Suden'i hedef almıştı. Günlerdir süren eleştiri yağmurunun ardından Biricik Suden'den açıklama geldi.
"RANT DEVŞİRİYORLAR, RUTİNİME DEVAM EDECEĞİM"
Suden, kendisine yönelik tepkilerin "şov" olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizde yaşanan trajik olayın ardından paylaştığım metin; acılardan rant devşiren, dijital dünyada duyarlılığı şova dönüştüren ancak telefonlarını bıraktıkları an hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam eden kişi ve bazı yayın organları tarafından saptırılmıştır. Bana gelen, 'Olayla ilgili paylaşım yap' baskılarına toplu bir cevap olarak verdiğim, ancak üslubu sebebiyle yanlış anlaşılmaya müsait olan ifadem üzerinden arzu ettikleri etkileşimi almış olabilirler. Beni tanıyanların bildiği üzere; bu tür acıların son bulması için sosyal medya histerisine değil, akla ve bilime sığınmalıyız. Bu tür iftiracılar yüzünden duruşumdan ödün vermeyeceğimi, üretmeye ve takipçilerimle paylaştığım disiplinli yaşam rutinime devam edeceğimi bilmenizi isterim."
KASLAR TAMAM, YA VİCDAN?
Biricik Suden'in "Kortizol" hesabı yaparak toplumsal acıya mesafe koyması, modern dünyanın "ben odaklı" yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. Demet Akalın'ın "toprak olacak kaslar" vurgusu halkın ortak vicdanına dokunurken; Suden'in eleştirileri "şov" olarak nitelemesi tartışmayı bambaşka bir boyuta taşıdı.
