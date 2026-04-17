Türkiye, okul saldırısında kaybettiği canların yasını tutarken, ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in yaptığı açıklama büyük bir skandala dönüştü. Sosyal medyada kendisine yöneltilen "Neden okul olayı ile ilgili sessizsin?" eleştirilerine yanıt veren Suden, sergilediği tutumla adeta takipçilerini şoke etti.

"KAS GELİŞİMİMİ RİSKE ATAMAM" SAVUNMASI

Toplumsal acılara duyarsız kalmakla suçlanan Biricik Suden, yaptığı paylaşımda kendi spor rutinini ve sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğunu belirtti. Suden, tepki çeken açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum."