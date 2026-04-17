Türkiye, okul saldırısında kaybettiği canların yasını tutarken, ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in yaptığı açıklama büyük bir skandala dönüştü. Sosyal medyada kendisine yöneltilen "Neden okul olayı ile ilgili sessizsin?" eleştirilerine yanıt veren Suden, sergilediği tutumla adeta takipçilerini şoke etti.
"KAS GELİŞİMİMİ RİSKE ATAMAM" SAVUNMASI
Toplumsal acılara duyarsız kalmakla suçlanan Biricik Suden, yaptığı paylaşımda kendi spor rutinini ve sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğunu belirtti. Suden, tepki çeken açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum."
Bu sözler, olayın üzüntüsünü derinden hisseden vatandaşları adeta çileden çıkardı. Biricik Suden, sosyal medyanın "vicdan" sınavından geçerken, "yapıcı enerji" olarak tanımladığı şeyin aslında empati yoksunluğu olduğu yorumları yapıldı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: "BU KADAR DUYARSIZLIK OLMAZ"
Biricik Suden'in bu "kariyer ve kas odaklı" açıklaması üzerine sosyal medya kullanıcıları adeta çileden çıktı. İşte gelen bazı sert yorumlar:
MERAK EDİLENLER
Biricik Suden kimdir?
Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un eşidir. Uzun yıllardır sosyal medya paylaşımları ve spor tutkusuyla tanınmaktadır.
Neden tepki aldı?
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına dair sessiz kalması ve bu sessizliğini "kas gelişimim bozulmasın" gibi bir gerekçeyle savunması nedeniyle büyük tepki topladı.
"Kortizol" gerekçesi ne anlama geliyor?
Suden, stres hormonunun (kortizol) kas gelişimini olumsuz etkilediğini iddia ederek, toplumsal olaylara üzülmenin kendi kişisel spor hedeflerine zarar vereceğini ima etti.