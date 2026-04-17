CANLI YAYIN
Geri

Biricik Suden’den okul saldırısı sonrası skandal paylaşım

Tüm Türkiye Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırıların acısıyla sarsılırken, Biricik Suden’in yaptığı "Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam" açıklaması infial yarattı. Toplumsal acılara duyarsızlığını adeta bir spor rutini ile savunan Suden, sosyal medyada ağır eleştirilerin hedefi oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Biricik Suden’den okul saldırısı sonrası skandal paylaşım
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, okul saldırısı hakkında sessiz kalmasını kortizol seviyesi ve kas gelişimini riske atamayacağını belirterek savundu.
  • Suden, negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjisini daha yapıcı şeylere sakladığını ifade etti.
  • Sosyal medya kullanıcıları Suden'in açıklamalarını duyarsızlık ve empati yoksunluğu olarak nitelendirdi.
  • Kullanıcılar, çocukların hayatını kaybettiği bir olayda spor ve kas gelişimini öne çıkarmasını tepkiyle karşıladı.
  • Biricik Suden, uzun yıllardır sosyal medya paylaşımları ve spor tutkusuyla tanınan bir isim.

Türkiye, okul saldırısında kaybettiği canların yasını tutarken, ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in yaptığı açıklama büyük bir skandala dönüştü. Sosyal medyada kendisine yöneltilen "Neden okul olayı ile ilgili sessizsin?" eleştirilerine yanıt veren Suden, sergilediği tutumla adeta takipçilerini şoke etti.

Fotoğraflar: Sosyal medya

"KAS GELİŞİMİMİ RİSKE ATAMAM" SAVUNMASI

Toplumsal acılara duyarsız kalmakla suçlanan Biricik Suden, yaptığı paylaşımda kendi spor rutinini ve sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğunu belirtti. Suden, tepki çeken açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum."

Biricik Suden’den okul saldırısı sonrası skandal paylaşım-3

Bu sözler, olayın üzüntüsünü derinden hisseden vatandaşları adeta çileden çıkardı. Biricik Suden, sosyal medyanın "vicdan" sınavından geçerken, "yapıcı enerji" olarak tanımladığı şeyin aslında empati yoksunluğu olduğu yorumları yapıldı.

Biricik Suden’den okul saldırısı sonrası skandal paylaşım-4

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: "BU KADAR DUYARSIZLIK OLMAZ"

Biricik Suden'in bu "kariyer ve kas odaklı" açıklaması üzerine sosyal medya kullanıcıları adeta çileden çıktı. İşte gelen bazı sert yorumlar:

  • "Nenem, beynini de kullan arada; belli diğer yerleri geliştirirken onu ihmal etmişsin!"
  • "Bu nasıl talihsiz bir story... Kaç can gitti, kaç aile acılar içinde; bir de utanmadan dalga geçer gibi emoji koymuşsunuz. Gerçekten saygınız bile yok!"
  • "Sınanmamışlığın kibri bu."

Biricik Suden’den okul saldırısı sonrası skandal paylaşım-5

  • "Tedavi olmalısınız. Ve bunu size hiçbir yakınınız söylemiyor ise bu çok acı."
  • "Profesyonel bir sporcu olarak bunu tüm kalbimle söylüyorum; kaç gündür derslerimi bile iptal edecek hale geldim. Rabbim sizi öyle sınasın ki, hanımefendi; aklınıza değil kortizol seviyeniz, değil kas gelişiminiz, bir bardak su içmek gelmesin."
  • "Yozlaşmaya çok büyük örneksiniz, bravo!"

Biricik Suden’den okul saldırısı sonrası skandal paylaşım-6

MERAK EDİLENLER

Biricik Suden kimdir?

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un eşidir. Uzun yıllardır sosyal medya paylaşımları ve spor tutkusuyla tanınmaktadır.

Neden tepki aldı?

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına dair sessiz kalması ve bu sessizliğini "kas gelişimim bozulmasın" gibi bir gerekçeyle savunması nedeniyle büyük tepki topladı.

"Kortizol" gerekçesi ne anlama geliyor?

Suden, stres hormonunun (kortizol) kas gelişimini olumsuz etkilediğini iddia ederek, toplumsal olaylara üzülmenin kendi kişisel spor hedeflerine zarar vereceğini ima etti.

