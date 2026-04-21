Yıldız Asyalı, bugünlerde kariyeriyle değil, bitmek bilmeyen bir aile dramıyla magazin sayfalarında. 41 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu iş insanı Mustafa Semih Demirci'den şiddet gördüğünü belirtmişti. Sadece kendi canının değil, babası Ümit Asyalı'nın da tehlikede olduğunu belirten ünlü isim, babasının kanlar içindeki elini paylaşarak yardım istemişti. Öte yandan Asyalı, Demirci'nin ailenin aracını da çalıp kayıplara karıştığını belirtmişti.
"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"
Asyalı, son olarak yardım çağrısında bulundu:
"Bu kadar çok kadına ve çocuklara şiddet olayları yaşanırken ben birebir bunu yaşamaktayım. Sürekli savcılık, polis ve jandarma ile irtibat halindeyim. Ama maalesef bu adamı kimse engelleyemiyor. Can güvenliğimiz yok!"
OLAYIN GEÇMİŞİ
Sessiz sedasız dünyaevine giren ve mutluluğunu "Evlendik" notuyla duyuran Asyalı için cicim ayları çok erken sona ermişti. 7 aylık evliliğinde darp edildiğini öne süren oyuncu, morluklarını sosyal medyadan paylaşıp altına "Kocam tarafından darp edildim" notunu düşmüştü.
Bir canlı yayın programına bağlanarak detayları anlatan Asyalı, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Uzaklaştırma kararı aldırdım ancak aynı evde yaşamaya devam ettik. Çünkü bir yandan çok güzel yalan söyler. Sürekli beni suçluyor. Hastalıklı bir psikoloji olduğunu düşünüyorum."
Ünlü oyuncu, sözlerine şu şekilde devam etmişti:
"Çok ayrıntı vermek istemiyorum ama ilk olarak benim bir yakınımı arayıp bağırıp çağırıp küfür etti arkadaşlarımızla yemek yerken. Benim önceden birlikte çalıştığım patronuma hakaret etti. Sürekli bir bağırma potansiyeli... Yanında kim var kim yok hiç önemli değil. Beni delirtip suçlu durumuna düşürüyor"
EŞİNDEN KARŞI ATAK: "O BENİ DARP ETTİ"
Mustafa Semih Demirci de sessiz kalmamıştı ve canlı yayına bağlanarak sessizliğini bozmuştu. Tüm iddiaları reddeden ve Asyalı'nın alkol problemi olduğunu iddia eden Demirci, savunmasında şunları söylemişti:
"Kendisi şiddete meyilli bir kişi, şizofreni hastası ve bu konuda tedavi görmeli. 7-24 içen bir insan. Alkol aldığında bambaşka bir insana dönüşüyor. İki kez darp etti beni."
Uzaklaştırma kararı için de net bir tavır koyan Demirci, "Bu konuda bana iftira attı" diyerek kendini savunmuştu.