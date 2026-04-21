Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan ve eşi Sara Arfaoui, üçüncü çocuklarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşadı. 2022 yılında dünyaevine giren ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, ailelerini genişletmeye devam ediyor.
İSİM TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ: HOŞ GELDİN KİAN!
2023 yılında oğulları Kais, 2025 yılında ise kızları Ella ile ebeveynlik heyecanını tadan çift, yeni doğan oğullarına "Kian" adını verdi. Galatasaray Kulübü de bu mutlu haberi resmi hesaplarından şu ifadelerle duyurdu:
"Futbol A Takımı oyuncularımızdan İlkay Gündoğan ve değerli eşi Sara Gündoğan'ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İlkay ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Kian'a uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!"
SARA GÜNDOĞAN'DAN SİTEM: "BEN SADECE İLKAY'IN EŞİ DEĞİLİM"
Üçüncü kez anne olmanın tadını çıkaran Sara Arfaoui, geçtiğimiz günlerde kendisine yönelik "futbolcu eşi" yakıştırmalarına tepki göstermişti. Kendi kimliğini ve kariyerini önemsediğini belirten Sara, şu sözlerle dikkat çekmişti:
"Evlendiğimden beri sadece İlkay'ın eşi olarak tanınıyorum ama benim de işim ve kariyerim var. Sunucu, model ve oyuncuyum. Tamam İlkay'ın eşiyim ama ben de Sara'yım. Üstelik 6 dil biliyorum!"
MERAK EDİLENLER
İlkay Gündoğan'ın yeni doğan bebeğinin ismi nedir?
Ünlü futbolcu ve eşi, yeni doğan oğullarına Kian adını verdiler.
İlkay ve Sara çiftinin toplam kaç çocuğu var?
Çiftin; Kais (erkek), Ella (kız) ve yeni katılan Kian (erkek) olmak üzere toplam üç çocukları bulunmaktadır.