Serdar Turan–Çılga Turan boşanması 10 dakikada bitti! 'Tuba Ünsal'la çekilmiş ihanet fotoğrafları beni yıprattı'

İş insanı Serdar Turan ile grafik tasarımcı Çılga Turan'ın çekişmeli başlayan boşanma davası, İstanbul Aile Mahkemesi'nde tek celsede sona erdi. 2019'da evlenen ve 2022 Ocak'ından bu yana ayrı yaşayan çift, 2023'te karşılıklı dava açmıştı. Çılga Turan dilekçesinde "Tuba Ünsal ile çekilmiş ihanet fotoğrafları beni yıprattı" diyerek zina davası açarken, Serdar Turan "mizaç uyumsuzluğu" gerekçesine sığındı. Duruşmada tanık olarak dinlenen oyuncu Ece Sükan'ın ifadesinin ardından taraflar maddi ve manevi talepte bulunmadan anlaştı. 4 yıllık evlilik 10 dakikada tarihe karıştı.

İş insanı Serdar Turan ile grafik tasarımcı Çılga Turan'ın 4 yıllık evliliği İstanbul Aile Mahkemesi'nde geçtiğimiz ay görülen duruşmada yalnızca 10 dakika süren bir oturumla resmen sona erdi.

ZİNA DAVASI

2019 yılında dünyaevine giren çift, 2022 Ocak'ından itibaren ayrı yaşamaya başlamış; 2023'te karşılıklı boşanma dilekçesi vererek hukuk koridoruna taşınmıştı. Çılga Turan'ın mahkemeye sunduğu dilekçe, davanın magazin boyutunu alevlendiren kısım oldu. Turan dilekçesinde eşinin kendisini oyuncu Tuba Ünsal ile aldattığını ileri sürerek zina davası açtı.

TUBA ÜNSAL İLE ALDATTI İDDİASI

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre dilekçede Tuba Ünsal'ın sosyal medyada Serdar Turan ile birlikteliklerini ima eden fotoğrafları paylaşmasının kendisini bir kadın olarak "derinden yıprattığı" ifade edildi. Hatırlanacağı üzere ikili, 2022'de 14. Taşkent Uluslararası Film Festivali'ne birlikte katılmış, Endonezya ve Bodrum tatili kareleriyle ilişkilerini aleni kılmıştı.

YIPRANMA DİLEKÇESİ

Mahkemeye sunulan diğer dilekçede Serdar Turan tarafı, eşinin Amerika'da kendisinin ise Türkiye'de yaşadığını, bu mesafenin evliliği temelinden sarstığını ileri sürdü. Turan'ın avukatı dilekçesinde "Müvekkil ile eşi 2022 Ocak ayından beri ayrı yaşamaktadır. Her iki taraf için de evlilik birliğinin devamı mümkün değildir" ifadelerine yer verdi. İş insanı ayrıca kamuoyuna yansıyan süreçten ötürü ticari ve kişisel olarak "yıprandığını" da dilekçesine ekledi.

ECE SÜKAN TANIK

Dava dosyasına ilgiyi artıran detaylardan biri de tanık kürsüsüne çıkan isim oldu. Duruşmada oyuncu Ece Sükan tanık olarak dinlendi. Tarafların ve avukatlarının hazır bulunduğu oturumda Sükan'ın verdiği ifadenin ardından mahkeme heyetinin değerlendirmesi hızla tamamlandı.

10 DAKİKADA BİTEN 4 YILLIK EVLİLİK

Uzun süredir kamuoyunda merak uyandıran dava, salondaki tansiyonun aksine son derece kısa sürdü. Taraflar anlaşma sağlayarak birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talep etmedi; 4 yıllık evlilik 10 dakikalık oturumun ardından mahkeme tarafından noktalandı.

FORMALİTEDEN EVLİLİK

Dava boyunca magazin basınına yansıyan iddialardan biri de evliliğin gerçek doğasına ilişkindi. 2023'te gündeme gelen iddialara göre Çılga Turan'ın (soyadı Yeşilyaprak) ABD'de Green Card alabilmesi için evliliğin "formalite" olarak yapıldığı öne sürülmüş; Çılga Turan tarafı ise avukatı aracılığıyla bu iddiayı reddederek evliliğin gerçek bir birliktelik olduğunu vurgulamıştı.

