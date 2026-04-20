YIPRANMA DİLEKÇESİ Mahkemeye sunulan diğer dilekçede Serdar Turan tarafı, eşinin Amerika'da kendisinin ise Türkiye'de yaşadığını, bu mesafenin evliliği temelinden sarstığını ileri sürdü. Turan'ın avukatı dilekçesinde "Müvekkil ile eşi 2022 Ocak ayından beri ayrı yaşamaktadır. Her iki taraf için de evlilik birliğinin devamı mümkün değildir" ifadelerine yer verdi. İş insanı ayrıca kamuoyuna yansıyan süreçten ötürü ticari ve kişisel olarak "yıprandığını" da dilekçesine ekledi.

Tanık olarak dinlenen oyuncu Ece Sükan ECE SÜKAN TANIK Dava dosyasına ilgiyi artıran detaylardan biri de tanık kürsüsüne çıkan isim oldu. Duruşmada oyuncu Ece Sükan tanık olarak dinlendi. Tarafların ve avukatlarının hazır bulunduğu oturumda Sükan'ın verdiği ifadenin ardından mahkeme heyetinin değerlendirmesi hızla tamamlandı.

Serdar Turan ve Çılga Turan 10 DAKİKADA BİTEN 4 YILLIK EVLİLİK Uzun süredir kamuoyunda merak uyandıran dava, salondaki tansiyonun aksine son derece kısa sürdü. Taraflar anlaşma sağlayarak birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talep etmedi; 4 yıllık evlilik 10 dakikalık oturumun ardından mahkeme tarafından noktalandı.