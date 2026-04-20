Sanatçı Ebru Gündeş’ten sahne ortasında estetik itirafı: “10 yaş gençleşmiş miyim”

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, uzun süren sessizliğini bozduktan sonra sahnede yaptığı estetik açıklamasıyla gündem oldu. Sosyal medyadaki şapkalı paylaşımıyla dikkat çeken sanatçı, yüzünü neden gizlediğini ilk kez açıkladı. Konser sırasında estetik operasyon geçirdiğini söyleyen Gündeş, izleyicilere sürpriz bir soru yöneltti. Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'ın verdiği yanıt ise geceye damga vurdu.

  • Ebru Gündeş verdiği konserde yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığını açıkladı.
  • Sanatçı sosyal medyada şapka ve kasketle paylaştığı fotoğraflarla estetik operasyonunu gizlemişti.
  • Konseri izleyen Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan, Gündeş'e '20 yaş genç duruyorsun' yorumu yaptı.
  • Gündeş, Yılmaz Erdoğan'a 'Organize İşler'de oynatsın' diyerek espri yaptı.
  • Sanatçının yeni görünümü sosyal medyada 'Çok güzelleşmiş' yorumlarıyla karşılandı.

Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olarak gösterilen Ebru Gündeş, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi.

MERAK UYANDIRAN PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından "Şapkasız çıkmadığımız günler" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi görmüş, takipçilerinden çok sayıda yorum almıştı.

YARIM YÜZ GERDİRME AMELİYATI

Gündeş'in yüzünü neden kasketle gizlediği ise verdiği konserde ortaya çıktı. Sahneye çıkan ünlü sanatçı, estetik yaptırdığını açıkladı. İzleyicilere seslenen Gündeş, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" diyerek yeni haline dikkat çekti.

"20 YAŞ GENÇ DURUYORSUN"

Konseri en önden izleyen Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan gelen "20 yaş genç duruyorsun" yorumu geceye damga vurdu. Bunun üzerine esprili bir çıkış yapan Gündeş, "Şimdi güzelleştim. Baskı yapın Yılmaz Erdoğan beni 'Organize İşler'de oynatsın" ifadelerini kullandı.

YENİ HALİNE YORUM YAĞDI

Ünlü sanatçının sahne tarzı ve son hali sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, Gündeş için "Kıyafet seçimleri çok iyi", "Çok güzelleşmiş", "Hem zayıflamış hem güzelleşmiş" gibi yorumlar yaptı.

EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?

Ebru Gündeş nerede ve ne zaman doğdu?
➡Ebru Gündeş, 24 Temmuz 1975'te İstanbul'da doğdu.

Müzik kariyerine nasıl başladı?
➡Maddi zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakan Gündeş, konfeksiyon işçisi olarak çalıştıktan sonra Neşe Demirkat tarafından keşfedildi. İlk sahne deneyimini Emel Sayın'a vokalistlik yaparak kazandı.

İlk çıkışını hangi albümle yaptı?
➡1993 yılında çıkan "Tanrı Misafiri" albümüyle büyük bir çıkış yakalayarak kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı.

Kariyerinde öne çıkan diğer çalışmalar neler?
➡"Tatsız Bela", "Ben Daha Büyümedim", "Ahdım Olsun", "Şahane" ve "Beyaz" gibi albümlerle müzik kariyerini güçlendirdi. Ayrıca O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yaptı.

