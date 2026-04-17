CANLI YAYIN
Geri

7. kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu'ndan gözyaşlarıyla paylaştı: “Taburcu olacağımı sanmıştım”

Rahim miyomu ameliyatında yaşadığı talihsizlik sonrası geçirdiği 7 operasyonla ölümden dönen Aslı Bekiroğlu, taburcu olmayı beklerken yeni bir şokla sarsıldı. Ünlü oyuncu, yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlattı: "Doktorlar da ne yapacağını bilmiyor!"

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Oyuncu Aslı Bekiroğlu, rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsağının kesildiği iddiasıyla başlayan süreçte 7 kez ameliyat masasına yattı.
  • Bekiroğlu taburcu olacağını düşündüğü gün hastaneden çıkamayacağını öğrendi ve doktorların ne yapacaklarını tam olarak bilmediğini belirtti.
  • Bekiroğlu daha önce yaşadığı süreci 'iki kez ölümden döndüm' sözleriyle özetlemişti.
  • Oyuncu, sürecin bir doktor hatası sonucu bu noktaya geldiğini daha önce dile getirmişti.
  • Bekiroğlu'nun iki yıldır süren tedavi süreci devam ediyor.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, rahim miyomu aldırmak için girdiği ameliyattan bu yana adeta bir sağlık savaşı veriyor. Operasyon sırasında bağırsağının kesildiği iddiasıyla başlayan ve bugüne dek 7 kez ameliyat masasına yatmasına neden olan süreç, ünlü oyuncu için bitmek bilmeyen bir kabusa dönüştü.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Gözyaşlarıyla paylaştı: “Taburcu olacağımı sanmıştım”

"BUGÜN ÇIKACAĞIMI SANMIŞTIM"

Daha önce yaşadığı zorlu süreci "iki kez ölümden döndüm" diyerek özetleyen Bekiroğlu, sonunda iyileşme sinyalleri beklerken umutları suya düştü. Taburcu olacağını düşündüğü gün hastaneden çıkamayacağını öğrenen genç oyuncu, yaşadığı hayal kırıklığını ve çaresizliği gözyaşları içerisinde sevenleriyle paylaştı.

Bekiroğlu, son paylaşımında sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çıkacağımı sanmıştım ama çıkamıyorum. Doktorlar da ne yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar, bekliyoruz."

Sürecin bir doktor hatası sonucu bu noktaya geldiğini daha önce dile getiren Bekiroğlu'nun, iki yıldır süren bu yorucu tedavi süreci sevenlerini de derinden üzüyor. Sosyal medyada oyuncuya "Geçmiş olsun" mesajları yağarken, arkadaşları Bekiroğlu'ndan desteklerini esirgemiyor.

Açıklamasının ardından yeni bir paylaşımda bulunan Bekiroğlu, "Arayan canım dostlarım, inanın hiç konuşasım yok. Hepinizi çok seviyorum" diyerek kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına seslendi.

