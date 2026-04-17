'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. 28 Ekim 2024 tarihinde işletmeci Ural Kaspar ile dünyaevine giren Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl anne olma sevincini yaşamıştı. Ancak 1,5 yıllık evlilik, bugün gerçekleşen duruşmayla resmi olarak sona erdi.
1,5 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ
Sayfa'nın aktardığı bilgilere göre, bir süredir aralarında sorunlar olduğu ve evlerini ayırdıkları konuşulan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, bugün hakim karşısına çıktı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin, bu evlilikten 2025 yılında dünyaya gelen Sora isminde 6 aylık bir kız çocukları bulunuyor. Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu ani ayrılık, çiftin hayranlarını da derinden üzdü.
BOŞANMA ÖNCESİNDE NELER YAŞANDI?
İlişkileri boyunca birçok kez ayrılıp barışan çiftin evlilik sürecinde yaşadığı krizler, Kasım 2025'ten itibaren magazin kulislerinde konuşulmaya başlanmıştı. İddialara göre, Ural Kaspar'ın işletmeciliğini yaptığı kafenin karşısında kendisine yeni bir daire tuttuğu ve çiftin evlerini ayırdığı belirtilmişti.
Ayrıca Nur Tuğba Namlı, sunuculuğunu üstlendiği programın canlı yayınında Ural Kaspar hakkında oldukça çarpıcı iddialar ortaya atmıştı. "Evlilik birliği süresince çeşitli yanlış hamleler, tercihler ve ilişkiler kurduğunu" öne sürülmüştü.
İREM HELVACIOĞLU'NDAN İLK HAMLE: HER ŞEYİ SİLDİ
Boşanma kararının hemen ardından İrem Helvacıoğlu, radikal bir karara imza attı. Güzel oyuncu, sosyal medya hesaplarından eşinin soyadı olan 'Kaspar'ı kaldırdı ve Ural Kaspar ile çekilmiş tüm fotoğraflarını sildi. Helvacıoğlu'nun bu hızlı adımı, "yeni bir sayfa açıyor" şeklinde yorumlandı.
SOLUĞU TÜRBEDE ALDI
Boşanmanın üzerinden çok geçmeden sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İrem Helvacıoğlu, takipçilerini şaşırtan bir kare yayınladı. İstanbul Beykoz'da bulunan Hz. Yuşa türbesini ziyaret ettiği görülen Helvacıoğlu'nun, o anlara dair paylaşımda bulundu.