Seki'nin "Sen çok ukalasın. Sen kesinlikle snop ve ukalasın" çıkışına, Rıza Tamer'in "Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye'de birçok güzel ses var" cevabını vermesi, o dönem ekran başındaki milyonları şaşkına çevirmişti. Tamer, o an jürinin değil, halkın sanatçısı olduğunu ilan etmişti. Yarışmayı üçüncü sırada tamamlasa da o koltuklardan ziyade halkın vicdanında ve gönlünde yer etmeyi başardı.