Gecede sahneye çıkan Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit, Halit Akçatepe ile olan set anılarını davetlilerle paylaştı. Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe ve torunu Zeynep Bozatlı Akçatepe de sahnede yaptıkları konuşmalarda, usta sanatçıya olan özlemlerini dile getirdi.

Program kapsamında, Halit Akçatepe'nin çocukluk yıllarından itibaren sanat hayatını, Yeşilçam'a sunduğu katkıları ve toplumun kalbinde nasıl yer ettiğini anlatan özel bir belgesel gösterimi yapıldı. Belgesel, usta sanatçının sadece oyunculuk gücünü değil, mütevazı kişiliğini ve genç sanatçılara verdiği desteği de bir kez daha gözler önüne serdi.