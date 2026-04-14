Halit Akçatepe AKM'de anıldı! Yeşilçam'ın unutulmaz gecesi

Türk sinemasının unutulmaz ismi Halit Akçatepe, vefatının yıl dönümünde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yeşilçam Ustalarına Saygı' gecesiyle yad edildi. 'Yeşilçam Ustalarına Saygı' serisinin ilk etkinliğinde, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın gibi sanat dünyasından önemli isimler usta oyuncu için bir araya geldi.

  • Halit Akçatepe, vefatının yıl dönümünde AKM'de düzenlenen 'Yeşilçam Ustalarına Saygı' serisinin ilk programıyla anıldı.
  • Erkan Kolçak Köstendil'in sunduğu geceye Hülya Koçyiğit, Emel Sayın, Nükhet Duru ve Kenan Doğulu katıldı.
  • Hababam Sınıfı oyuncuları Ahmet Arıman ve Teoman Ayık, 'Hababam Vokal Grubu' olarak filmin şarkılarını seslendirdi.
  • Hülya Koçyiğit set anılarını paylaşırken, Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe ve torunu Zeynep Bozatlı Akçatepe de özlemlerini dile getirdi.
  • Gecede Halit Akçatepe'nin sanat hayatını anlatan özel bir belgesel gösterimi yapıldı.

Türk sinemasının "Güdük Necmi"si, vefatının yıl dönümünde hayranları ve sanatçı dostları tarafından anıldı. 'Yeşilçam Ustalarına Saygı' serisinin ilk durağı olan bu özel gecede, Türk sinemasının altın yılları adeta AKM sahnesinde yeniden canlandı.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv ve DHA)

Erkan Kolçak Köstendil'in sunuculuğunu yaptığı geceye Hülya Koçyiğit, Emel Sayın, Nükhet Duru ve Kenan Doğulu gibi sinema ve müzik dünyasının dev isimleri katılarak Akçatepe'ye olan saygılarını sundu.

HABABAM RÜZGARI ESTİ

Ece Ata'nın sahne performansıyla başlayan gecede, klarnet virtüözü Serkan Çağrı ezgileriyle davetlilere duygusal anlar yaşattı. Hababam Sınıfı'nın unutulmaz oyuncuları Ahmet Arıman ve Teoman Ayık, 'Hababam Vokal Grubu' olarak sahne alarak filmin kült şarkılarını seslendirdi. Türk müziğinin usta sesleri Emel Sayın ve Nükhet Duru ise en sevilen eserlerini bu kez Halit Akçatepe'nin anısına yorumladı.

KOÇYİĞİT ANILARINI ANLATTI, AİLESİ DUYGULANDI

Gecede sahneye çıkan Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit, Halit Akçatepe ile olan set anılarını davetlilerle paylaştı. Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe ve torunu Zeynep Bozatlı Akçatepe de sahnede yaptıkları konuşmalarda, usta sanatçıya olan özlemlerini dile getirdi.

Program kapsamında, Halit Akçatepe'nin çocukluk yıllarından itibaren sanat hayatını, Yeşilçam'a sunduğu katkıları ve toplumun kalbinde nasıl yer ettiğini anlatan özel bir belgesel gösterimi yapıldı. Belgesel, usta sanatçının sadece oyunculuk gücünü değil, mütevazı kişiliğini ve genç sanatçılara verdiği desteği de bir kez daha gözler önüne serdi.

