CANLI YAYIN
Geri

Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören Yeşilçam oyuncusu Arif Ertan Güntav’dan acı haber geldi. Hem oyunculuğu hem de set arkasındaki çalışmalarıyla tanınan usta isim yaşamını yitirdi. Cenazesi bugün Üsküdar’daki Çiçekçi Camii’nden kaldırılacak. Sanat dünyası bir emektarını daha uğurluyor.

Giriş Tarihi:
Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Yeşilçam'ın emektar oyuncusu ve prodüksiyon amiri Arif Ertan Güntav, hastanede tedavi gördüğü sürecin ardından hayatını kaybetti.
  • Güntav'ın vefat haberi Film-San Vakfı tarafından duyuruldu.
  • Usta oyuncu uzun yıllar Türk sinemasında hem oyuncu hem de prodüksiyon amiri olarak görev yaptı.
  • Arif Ertan Güntav için bugün ikindi vakti Çiçekçi Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Arif Ertan Güntav, bir süredir devam eden tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Arif Ertan Güntav / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

SANAT CAMİASINDA DERİN ÜZÜNTÜ

Hastanede tedavi altında bulunan usta oyuncunun vefatı sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Güntav'ın ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yeşilçam'ın emektarı oyuncu ve prodüksiyon amiri Arif Ertan Güntav'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

YEŞİLÇAM'A HİZMET ETTİ

Sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda setlerin en zorlu görevlerinden biri olan prodüksiyon amirliğiyle de tanınan Güntav, uzun yıllar boyunca Türk sinemasına hem kamera önünde hem de kamera arkasında hizmet etti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Usta oyuncu için bugün ikindi vakti Çiçekçi Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Güntav, burada kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler