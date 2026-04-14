Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Arif Ertan Güntav, bir süredir devam eden tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.
SANAT CAMİASINDA DERİN ÜZÜNTÜ
Hastanede tedavi altında bulunan usta oyuncunun vefatı sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Güntav'ın ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yeşilçam'ın emektarı oyuncu ve prodüksiyon amiri Arif Ertan Güntav'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
YEŞİLÇAM'A HİZMET ETTİ
Sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda setlerin en zorlu görevlerinden biri olan prodüksiyon amirliğiyle de tanınan Güntav, uzun yıllar boyunca Türk sinemasına hem kamera önünde hem de kamera arkasında hizmet etti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Usta oyuncu için bugün ikindi vakti Çiçekçi Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Güntav, burada kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.