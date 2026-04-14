Oyuncu Bensu Soral, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu ve özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"DİZ ÇÖKÜNCE DANS EDECEK SANDIM"
Prag'da gerçekleşen tekne gezisinde yaşananlar, Soral için unutulmaz bir anıya dönüştü. Hasta olduğu ve soğuk havadan etkilendiği bir sırada Hakan Baş'ın aniden diz çökmesiyle ne yapacağını şaşırdığını belirten oyuncu, o anları şu sözlerle özetledi: "Hakan diz çökünce dans ediyoruz sandım, ben de karşısında eğildim. Yüzüğü görünce evlilik teklifi olduğunu anladım."
"EVLİLİK TEKLİFİ ETME DEMİŞTİM"
Soral, aslında bu sürecin beklentisinin dışında geliştiğini itiraf etti. Eşi Hakan Baş'a daha önce evlilik teklifi etmemesi gerektiğini söylediğini belirten oyuncu, kararı birlikte almanın daha doğru olduğunu düşündüğünü vurguladı. Ancak gelen sürpriz teklifin, planladığından çok daha özel bir an yarattığını da sözlerine ekledi.
"DÜZEN" SAVAŞLARI: HER ŞEYİ DÜZELTMEDEN DURAMIYOR
Sadece evlilik teklifiyle değil, günlük alışkanlıklarıyla da dikkat çeken Bensu Soral, takıntıları hakkında çarpıcı detaylar verdi. Gittiği bir ortamda eksik ya da dağınık bir şey gördüğünde müdahale ettiğini belirten oyuncu, "Orası benim evimmiş gibi davranıyorum" dedi.