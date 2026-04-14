CANLI YAYIN
Geri

Bensu Soral’dan gülümseten evlilik teklifi itirafı: “Dans ediyoruz sandım”

Oyuncu Bensu Soral, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair bilinmeyenleri tüm samimiyetiyle paylaştı. Eşi Hakan Baş’tan aldığı evlilik teklifi sırasında yaşadığı komik anları anlatan Soral, diz çöken eşini gördüğünde teklif beklemek yerine dans etmeye hazırlandığını düşündüğünü belirtti.

Giriş Tarihi:
Oyuncu Bensu Soral, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu ve özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fotoğraflar: Sosyal medya

"DİZ ÇÖKÜNCE DANS EDECEK SANDIM"

Prag'da gerçekleşen tekne gezisinde yaşananlar, Soral için unutulmaz bir anıya dönüştü. Hasta olduğu ve soğuk havadan etkilendiği bir sırada Hakan Baş'ın aniden diz çökmesiyle ne yapacağını şaşırdığını belirten oyuncu, o anları şu sözlerle özetledi: "Hakan diz çökünce dans ediyoruz sandım, ben de karşısında eğildim. Yüzüğü görünce evlilik teklifi olduğunu anladım."

"EVLİLİK TEKLİFİ ETME DEMİŞTİM"

Soral, aslında bu sürecin beklentisinin dışında geliştiğini itiraf etti. Eşi Hakan Baş'a daha önce evlilik teklifi etmemesi gerektiğini söylediğini belirten oyuncu, kararı birlikte almanın daha doğru olduğunu düşündüğünü vurguladı. Ancak gelen sürpriz teklifin, planladığından çok daha özel bir an yarattığını da sözlerine ekledi.

"DÜZEN" SAVAŞLARI: HER ŞEYİ DÜZELTMEDEN DURAMIYOR

Sadece evlilik teklifiyle değil, günlük alışkanlıklarıyla da dikkat çeken Bensu Soral, takıntıları hakkında çarpıcı detaylar verdi. Gittiği bir ortamda eksik ya da dağınık bir şey gördüğünde müdahale ettiğini belirten oyuncu, "Orası benim evimmiş gibi davranıyorum" dedi.

Halit Akçatepe AKM'de anıldı! Yeşilçam'ın unutulmaz gecesi
SONRAKİ HABER

Halit Akçatepe AKM'de anıldı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler