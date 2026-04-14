Soral, gittiği ortamlarda eksik veya dağınık bir şey gördüğünde müdahale ettiğini ve orası kendi eviymiş gibi davrandığını ifade etti.

Soral, Hakan Baş'a daha önce evlilik teklifi etmemesini söylediğini ve kararı birlikte almanın daha doğru olduğunu düşündüğünü belirtti.

"DİZ ÇÖKÜNCE DANS EDECEK SANDIM"

Prag'da gerçekleşen tekne gezisinde yaşananlar, Soral için unutulmaz bir anıya dönüştü. Hasta olduğu ve soğuk havadan etkilendiği bir sırada Hakan Baş'ın aniden diz çökmesiyle ne yapacağını şaşırdığını belirten oyuncu, o anları şu sözlerle özetledi: "Hakan diz çökünce dans ediyoruz sandım, ben de karşısında eğildim. Yüzüğü görünce evlilik teklifi olduğunu anladım."