Kanser tedavisi biten Semiramis Pekkan’ın saçları uzadı: Ajda Pekkan'ın provasına gitti
Kanser tedavisini tamamlayan Semiramis Pekkan’dan yüzleri güldüren kareler geldi. Peruğa veda eden ünlü isim, uzayan saçlarıyla dikkat çekti. Kız kardeşi Ajda Pekkan’ın konser öncesi provasına da katılan Semiramis Pekkan, o anları kayda aldı. Sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bir süredir kanser tedavisi gören Semiramis Pekkan, geçtiğimiz haftalarda tedavi sürecini tamamladığını duyurarak sevenlerini mutlu etmişti.
PERUĞA VEDA ETTİ
Zorlu süreci geride bırakan Pekkan, son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.Tedavi sürecinde peruk kullanmak zorunda kalan Pekkan'ın artık peruğa veda ettiği görüldü. Uzayan saçlarıyla dikkat çeken ünlü isim, sağlığına kavuştuğunu adeta gözler önüne serdi.
KONSER ÖNCESİ PROVA ZİYARETİ
Semiramis Pekkan, bu mutlu sürecin ardından kız kardeşi Ajda Pekkan'ı da yalnız bırakmadı. Ünlü sanatçının konser öncesi provasını ziyaret eden Pekkan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
İKİ KARDEŞ YAN YANA
Paylaşımlarda Ajda Pekkan'ın prova anları da yer alırken, iki kardeşin birlikte olduğu anlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sevenleri, Semiramis Pekkan'ın sağlıklı görünümüne ve enerjisine övgüler yağdırdı.