Ünlü oyuncu Sedef Avcı, kendisi gibi oyuncu eşi Kıvanç Kasabalı ve oğluyla sürdürdüğü huzurlu yaşamıyla piyasanın ayrık otu gibi duruyor. Kavgalardan, sansasyonlardan ve çıkar ilişkilerinden her zaman uzak duran Avcı, sessizliğini bozarak sektördeki liyakat sisteminin nasıl çöktüğünü anlattı. Avcı'ya göre; mutlu bir evlilik sürdürmek ve işinde başarılı olmak, bugünün piyasasında maalesef yeterli görülmüyor.
Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; ünlü oyuncu kariyer yolculuğunu ve karşılaştığı engelleri açık yüreklilikle özetledi. Avcı, "Sansasyon yaratacak, olay çıkaracak, can acıtacak bir malzemeniz yoksa ne yazık ki size iş vermiyorlar!" dedi.
Bu sözler, yeteneğinden ziyade özel hayatındaki fırtınalarla gündeme gelen isimlerin neden daha çok tercih edildiğine dair bir piyasa deşifresi niteliği taşıdı.
DEĞİŞMEYEN SEDEF: "1 LİRA DA 10 LİRA DA AYNI"
Maddi kazancın karakterini etkilemediğini belirten oyuncu, çevresini ve keyif aldığı şeyleri değiştirmediğini söyledi:
Popülerlik benim hayatımı değiştirmedi. Her zaman aynı şeylerden keyif alıyorum. 1 lira da 10 lira da kazansam yine aynı yerlere gidiyorum. Çevrem değişmedi. Hala aynı arkadaşlarımla görüşüyorum
KENDİNİ KORUMA KALKANI
15 yaşından beri çalıştığını belirten Avcı, renkli dünya diye özendirilen mecraların aslında o kadar da toz pembe olmadığını hissettirdi. "Kendimi koruyarak bugünlere geldim" diyen ünlü isim, ulaşamadığı hayalleri olsa da çizgisinden ödün vermediğini ancak bu dik duruşun sektörde bazen sessizlik olarak cezalandırıldığını ima etti.
Avcı, "15 yaşından beri çalışıyorum. Kendimi koruyarak bugünlere geldim. Kariyerimde hayallerimi süsleyen bir sürü şey yaşadım ama ulaşamadığım şeyler de oldu" dedi.
🔍 SEDEF AVCI KİMDİR?
Sedef Avcı Kasabalı (d. 22 Ocak 1982), Türk oyuncu ve modeldir. Menekşe ile Halil ve Ezel adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümü mezunu olan Sedef Avcı, Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak mankenlik yapmıştır. 1997 Elite Model Look birincisi olan Avcı, kendisi gibi model ve oyuncu olan Kıvanç Kasabalı ile evlidir.
MERAK EDİLENLER
Sedef Avcı oyunculuk sektörü hakkında ne dedi?
Avcı, sektörde iş alabilmek için sansasyon ve olay çıkaracak bir malzemenin beklendiğini, düzgün bir hayatın bazen dezavantaj olduğunu ifade etti.
Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı kaç yıldır evli?
Çift, 2005 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdürmektedir.