Şarkıcı Çelik Konya'da borç defterini kapattı! Bakkal kapısındaki not!

Ünlü sanatçı Çelik, Konya konserinin ardından girdiği mahalle bakkalında gönülleri fethetti. Veresiye defterindeki tüm borçları tek kalemde sildiren Çelik'in bu hareketi sonrası esnafın dükkan kapısına astığı o not sosyal medyayı salladı. İşte herkesi duygulandıran o olayın detayları...

  • Türk pop müziğinin sanatçısı Çelik, Konya'daki konseri sonrasında bir mahalle bakkalına giderek veresiye defterindeki tüm borçları ödedi.
  • Çelik, kimseye haber vermeden defterdeki borçları tek tek hesaplatarak toplam tutarı ödedi ve mahallelinin yükünü hafifletti.
  • Bakkal, dükkanının kapısına 'Sanatçı Çelik Bey borcu olanların borcunu kapatmıştır. Borç yok, defter yok' yazılı not astı.
  • Sanatçının bu hareketi sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce kullanıcıdan övgü aldı.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Çelik, Konya'daki konserinin ardından alkışlanacak bir harekette daha bulundu.

Sahne sonrası bir mahalle bakkalına giren ünlü sanatçı, ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını inceledi. Kimseye haber vermeden defterdeki tüm borçları tek tek hesaplatan Çelik, toplam tutarı ödeyerek mahallelinin yükünü hafifletti.

"BORÇ YOK, DEFTER YOK!"

Çelik'in dükkandan ayrılmasının ardından mahalle esnafı, duyduğu mutluluğu dükkanın kapısına astığı bir notla ilan etti.

Sosyal medyada hızla yayılan o notta; "Sanatçı Çelik Bey borcu olanların borcunu kapatmıştır. Borç yok, defter yok!" ifadeleri yer aldı.

SANAT DÜNYASINA ÖRNEK OLDU

O anları sosyal medya hesabından paylaşan ancak mütevazılığıyla dikkat çeken Çelik'in bu davranışı, "Sanatçı toplumun aynasıdır" sözünü bir kez daha hatırlattı.

Binlerce kullanıcı, "Gerçek sanatçı budur", "Konya'da gönülleri fethettin Çelik" yorumlarıyla ünlü isme övgüler yağdırdı.

Çelik Konya'da ne yaptı?

Çelik, Konya konserinden sonra bir bakkala giderek ihtiyaç sahiplerinin tüm veresiye borçlarını ödedi.

Bakkalın kapısına asılan notta ne yazıyor?

Notta, "Sanatçı Çelik bey borcu olanların borcunu kapatmıştır. Borç yok, defter yok" yazmaktadır.

Çelik hangi borçları ödedi?

Mahalle bakkalındaki veresiye defterinde kayıtlı olan, dar gelirli vatandaşlara ait tüm borçları ödemiştir.

