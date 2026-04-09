90'lı yılların sevilen isimlerinden Tayfun Duygulu, 57. yaş gününü kutladı. 2020 yılında Bella Duygulu ile hayatını birleştiren ve mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı son haliyle hayranlarını mest etti.
İlerleyen yaşına rağmen koruduğu fit görüntüsü ve enerjisiyle dikkat çeken Duygulu'ya, takipçilerinden "Yıllar sana uğramamış", "Gençlere taş çıkartırsın" şeklinde binlerce yorum yağdı.
"3 MİLYON ALBÜM SATTIM AMA..."
Doğum günü karesiyle gündeme oturan Duygulu'nun, geçmişteki "zirveden kopuş" hikayesi de yeniden konuşulmaya başlandı.
Armağan Çağlayan'ın programında samimi bir itirafta bulunan ünlü isim, en büyük pişmanlığını şu sözlerle anlatmıştı: "Zirvede olduğum dönemde, 65 bin kişiyi biletli olarak konsere toplayan biriydim. Albüm satışlarım 3 milyonu aştı. Ama sonra ne olduysa, birdenbire ortadan kayboldum."
90'LARIN KARİZMASI HALA ZİRVEDE!
Tayfun Duygulu örneği, aslında bir dönemin yıldızlarının sadece şarkılarıyla değil, imajlarıyla da ne kadar kalıcı olduğunu kanıtlıyor. 57 yaşında böylesine fit kalabilmek sadece genetik değil, aynı zamanda disiplinli bir yaşamın sonucu.
Duygulu'nun "birdenbire kayboldum" itirafı ise, magazin dünyasının o acımasız zirvede kalma savaşının bir kanıtı gibi. Ancak görünen o ki, fiziksel olarak o savaştan galip ayrılan nadir isimlerden biri olmuş.
MERAK EDİLENLER
