Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın 12 yıllık evliliğinde kriz yaşandığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. 2014 yılında dünyaevine giren çiftin geçtiğimiz ay boşanma kararı aldığı ve bir süredir ayrı evlerde yaşadığı öne sürüldü.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Pelin Karahan, önceki akşam katıldığı bir ödül töreninde boşanma iddialarının hatırlatılması üzerine ise Karahan, "Zamanı gelince gerekli açıklamaları yapacağım" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.
İLİŞKİLERİNE ŞANS VERDİLER İDDİASI
Öte yandan çiftin ilişkisine bir şans daha verdiği yönünde iddialar da gündeme geldi. Ailelerinin devreye girdiği ve çocukları için evliliklerini sürdürmeleri yönünde telkinde bulunduğu öne sürüldü. Bu süreçte Karahan ve Güntay'ın birlikte tatile çıktıkları da ortaya çıktı.
"BENİM ÇOCUKLARIMIN ANNESİDİR"
İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen çiftin Bodrum'a gittikleri öğrenilirken, yan yana olmalarına rağmen iletişim kurmamaları dikkat çekti. Tüm bu gelişmeler sonrası Bedri Güntay da Bebek sahilinde görüntülendi. Güntay, "Biz çocuklarımız ile her yıl Bodrum'a gidiyoruz zaten. Pelin benim çocuklarımın annesidir" açıklamasını yaptı.
GELECEKLERİ MERAK KONUSU
Aile baskısı iddialarına da yanıt veren Güntay, "Aile baskısı falan yok. Aile baskısı söz konusu olabilir mi?" diyerek söylentileri reddetti. Uzun yıllar uyumlu ilişkileriyle örnek gösterilen çiftin geleceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.