Komedyen Tuba Ulu, bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman hakkında hakaret içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alındı.
TUBA ULU'DAN SKANDAL SÖZLER
Komedyen olarak tanınan Tuba Ulu Osmanlı Devleti'ni en geniş sınırlarına ulaştıran Rodos'tan Zigetvar'a 13 sefer yöneten Kanuni Sultan Süleyman'ı ve eşi Hürrem Sultan'ı hedef aldı.
Ulu, "Kanuni Sultan Süleyman bile F*ck Buddy'siyle evlendi." diyerek skandal ifadeler kullandı.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ulu hakkında soruşturma başlatıldı.
Sosyal medya platformlarında yer alan videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözlerle tarihi milli manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen Tuba Ulu, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesince İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.