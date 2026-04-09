TUBA ULU'DAN SKANDAL SÖZLER Komedyen olarak tanınan Tuba Ulu Osmanlı Devleti'ni en geniş sınırlarına ulaştıran Rodos'tan Zigetvar'a 13 sefer yöneten Kanuni Sultan Süleyman'ı ve eşi Hürrem Sultan'ı hedef aldı.

Sosyal medya platformlarında yer alan videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözlerle tarihi milli manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen Tuba Ulu, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesince İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan ve en büyük padişahı olarak kabul edilen Kanuni Sultan Süleyman, 7 Eylül 1566 tarihinde Zigetvar'da seferdeyken vefat etti. Sultan Süleyman, ʺKanuniʺ unvanının yanı sıra batıda ʺBüyük Türkʺ ve ʺMuhteşemʺ lakaplarıyla anıldı. (İnfografik Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır - ARŞİV)