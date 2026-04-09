Tuba Ulu isimli komedyen Kanuni Sultan Süleyman'a hakaretten gözaltına alındı

Tuba Ulu isimli Komedyen Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ı hedef aldı. "Süleyman bile F*ck Buddy'siyle evlendi." diyerek skandal ifadeler kullanan Tuba Ulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Komedyen Tuba Ulu, bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman hakkında hakaret içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

TUBA ULU'DAN SKANDAL SÖZLER
Komedyen olarak tanınan Tuba Ulu Osmanlı Devleti'ni en geniş sınırlarına ulaştıran Rodos'tan Zigetvar'a 13 sefer yöneten Kanuni Sultan Süleyman'ı ve eşi Hürrem Sultan'ı hedef aldı.

Ulu, "Kanuni Sultan Süleyman bile F*ck Buddy'siyle evlendi." diyerek skandal ifadeler kullandı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ulu hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya platformlarında yer alan videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözlerle tarihi milli manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen Tuba Ulu, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesince İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan ve en büyük padişahı olarak kabul edilen Kanuni Sultan Süleyman, 7 Eylül 1566 tarihinde Zigetvar'da seferdeyken vefat etti. Sultan Süleyman, ʺKanuniʺ unvanının yanı sıra batıda ʺBüyük Türkʺ ve ʺMuhteşemʺ lakaplarıyla anıldı. (İnfografik Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır - ARŞİV)

