'Benim Adım Melek', 'Bir Peri Masalı' ve 'Yaz Şarkısı' gibi projelerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Mustafa Mert Koç, son dönemde hem oyunculuk kariyeri hem de fit görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor.
Ekranların aranan yüzlerinden biri haline gelen 32 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Günlük hayatından ve setlerden kesitler paylaşan Koç, bu kez nostaljik bir paylaşımla gündeme geldi.
Instagram hesabının hikaye bölümünden yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaşan Koç, takipçilerini adeta şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Alın o zaman size motive olsun. Hızlı estiğim zamanlar sene 2012. Kilo 109." notunu düştü. Oyuncunun eski hali görenleri hayrete düşürdü. Bugün fit vücuduyla tanınan Koç'un değişimi kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Öte yandan Mustafa Mert Koç, daha önce yaptığı açıklamalarla da gündem olmuştu. Oyuncu, sevgilisinin karşı cinsten çok yakın bir arkadaşı olmasına karşı olduğunu belirterek, "Sevgilimin en yakın arkadaşı karşı cins olamaz. Erkekler arkadaş gözüyle bakmıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri sosyal medyada tartışma yaratmıştı.
Mustafa Mert Koç kaç yaşında?
➡1994 doğumlu olan oyuncu, 2026 itibarıyla 32 yaşındadır. Nereli ve eğitimi ne? ➡İstanbul'da doğan Koç, Atılım Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Oyunculuk eğitimi için Los Angeles'ta çeşitli eğitimler aldı. Hangi projelerde yer aldı?
➡Kolpaçino, Yeter, Hayat Bazen Tatlıdır, Şahin Tepesi, Benim Adım Melek ve Bir Peri Masalı gibi yapımlarda rol aldı. Fiziksel özellikleri nedir?
➡Başarılı oyuncunun boyu 1.90 cm, kilosu ise yaklaşık 92'dir.