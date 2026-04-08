SIK SORULAN SORULAR

Mustafa Mert Koç kaç yaşında?

➡1994 doğumlu olan oyuncu, 2026 itibarıyla 32 yaşındadır. Nereli ve eğitimi ne? ➡İstanbul'da doğan Koç, Atılım Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Oyunculuk eğitimi için Los Angeles'ta çeşitli eğitimler aldı. Hangi projelerde yer aldı?

➡Kolpaçino, Yeter, Hayat Bazen Tatlıdır, Şahin Tepesi, Benim Adım Melek ve Bir Peri Masalı gibi yapımlarda rol aldı. Fiziksel özellikleri nedir?

➡Başarılı oyuncunun boyu 1.90 cm, kilosu ise yaklaşık 92'dir.