Bugüne dek yaptığı iyilikler ve yardımlar ile insanların yüzünü güldüren Mesut Özil, yardımlarına devam ediyor.
GAZZE'YE MALZEME GÖNDERDİ
Türkiye ve dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine, mülteci kamplarına ve yetimhanelere gıda kolisi, iftar yemeği, ilaç ve sağlık hizmeti, oyuncak, okul bursları gibi birçok farklı alanda yardımlar yapan Mesut Özil, Londra'da evsizlere ve şiddet mağdurlarına destek olmuş, Gazze'ye malzeme göndermiş ve Uygur Türklerine desteğiyle de hep konuşulmuştu.
ANLAMLI YARDIM
Üçüncü kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, kızları Elisa'nın dünyaya gelişiyle birlikte yine yürekleri ısıtan bir iyiliğe imza atmaya hazırlanıyor. Bu mutluluğu sadece kendi aileleriyle sınırlı tutmak istemeyen Özil çifti, hem yeni doğan hem de savaşta kimsesiz kalan çocuklar için anlamlı bir bağış adımı atıyor.
GÖZYAŞI SEVİNCE DÖNÜŞECEK
Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre Amine Gülşe ve Mesut Özil, devlet nezdinde geçerliliği olan kuruluşların belirlediği, maddi durumu yetersiz ailelerin doğum masraflarını üstlenerek birçok bebeğin sağlıklı koşullarda dünyaya gelmesine destek olacak. Böylelikle minik Elisa'nın doğumu, başka annelerin gözyaşını sevince dönüştürecek bir umuda dönüşürken; her yeni hayat, onların mutluluğuna ortak olacak. Öte yandan Özil çiftinin yardım eli, sınırları aşarak savaşın gölgesinde büyüyen çocuklara da uzanacak.
YENİ BİR IŞIK
Çift, başta Gazze olmak üzere İslam coğrafyasında savaşın gölgesinde yetim ve kimsesiz kalan çocuklar için yardımda bulunacak. Böylelikle karanlığın ortasında büyümeye çalışan minik yürekler için yeni bir ışık yakılmasını sağlayacak Özil...
MUTLULUK PAYLAŞTIKÇA BÜYÜR
Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, bir kez daha gösteriyor ki; bazı mutluluklar paylaşıldıkça büyür. Elisa'nın gelişiyle birlikte sadece bir aile değil, umudu bekleyen nice hayat yeniden filizleniyor.