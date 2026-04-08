Erol Evgin'e torunlarından sürpriz ziyaret: “Dedeyi geçmişler” yorumları yağdı

Usta sanatçı Erol Evgin, konser öncesi kulisinde torunlarıyla kamera karşısına geçti. Ozan ve Erol’un dedelerine olan benzerliği dikkat çekti. Yakışıklılıklarıyla övgü toplayan torunlar sosyal medyada gündem oldu. Evgin, “Kulisime ziyarete geldi benim sevgili torunlarım Ozan ve Erol" sözlerini ifade etti.

Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden Erol Evgin, bu kez sahne performansıyla değil torunlarıyla yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Erol Evgin ve torunları

TORUNLARIYLA KAMERA KARŞISINDA

Yarım asrı aşan kariyeriyle gönüllerde taht kuran usta sanatçı, sosyal medyadaki aktif paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Konser öncesi kulisinde torunlarını ağırlayan Evgin, o anları takipçileriyle paylaştı.

Erol Evgin’in kulisinde "Torun" sürprizi

Üç erkek torunu bulunan sanatçı, Ozan ve Erol ile birlikte kamera karşısına geçerek samimi bir video çekti.

"ÜÇ TANE TORUNUM VAR"

Videoda torunlarından bahseden Evgin, "Kulisime ziyarete geldi benim sevgili torunlarım Ozan ve Erol. Ozan Malta'daydı, dün akşam geldi. Erol İstanbul'da, normalde Londra'da okuyor. Eren'in sınavı var, gelemedi. Üç tane torunum var… Bu bana bana moral verdi" sözleriyle duygularını dile getirdi.

DEDELERİNİN BOYUNU AŞTILAR

Henüz genç yaşta olmalarına rağmen dedelerinin boyunu geçen Ozan ve Erol, yakışıklılıkları ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede sosyal medyanın dikkatini çekti. Paylaşımın altına "Maşallah", "Yakışıklık genetik", "Dedeyi geçmişler" gibi binlerce yorum yapıldı. Usta sanatçının aile sıcaklığını yansıtan bu paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi görürdü.

