Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden Erol Evgin, bu kez sahne performansıyla değil torunlarıyla yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
TORUNLARIYLA KAMERA KARŞISINDA
Yarım asrı aşan kariyeriyle gönüllerde taht kuran usta sanatçı, sosyal medyadaki aktif paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Konser öncesi kulisinde torunlarını ağırlayan Evgin, o anları takipçileriyle paylaştı.
Üç erkek torunu bulunan sanatçı, Ozan ve Erol ile birlikte kamera karşısına geçerek samimi bir video çekti.
"ÜÇ TANE TORUNUM VAR"
Videoda torunlarından bahseden Evgin, "Kulisime ziyarete geldi benim sevgili torunlarım Ozan ve Erol. Ozan Malta'daydı, dün akşam geldi. Erol İstanbul'da, normalde Londra'da okuyor. Eren'in sınavı var, gelemedi. Üç tane torunum var… Bu bana bana moral verdi" sözleriyle duygularını dile getirdi.
DEDELERİNİN BOYUNU AŞTILAR
Henüz genç yaşta olmalarına rağmen dedelerinin boyunu geçen Ozan ve Erol, yakışıklılıkları ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede sosyal medyanın dikkatini çekti. Paylaşımın altına "Maşallah", "Yakışıklık genetik", "Dedeyi geçmişler" gibi binlerce yorum yapıldı. Usta sanatçının aile sıcaklığını yansıtan bu paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi görürdü.