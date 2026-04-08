Mehmet Ali Erbil’den annesinin vefatı sonrası ilk kare!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in 91 yaşındaki annesi Yurdagül Eken, geçtiğimiz günlerde İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Sağlık sorunları nedeniyle cenazeye katılamayan Erbil’in TikTok’ta açtığı canlı yayın tepki çekerken; ünlü şovmen Instagram’daki sessizliğini yeni proje toplantısından bir kareyle bozdu.

  • Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken 91 yaşında vefat etti ve İzmir'de defnedildi.
  • Erbil kalça kemiği kırığı ve sağlık sorunları nedeniyle İzmir'deki cenaze törenine katılamadı.
  • Erbil annesinin vefat ettiği akşam TikTok'ta canlı yayın açarak eleştirilere hedef oldu.
  • Erbil canlı yayında annesiyle iki yıldır görüşmediğini ve üvey baba nedeniyle sorunlar yaşadıklarını söyledi.
  • Erbil günler sonra Instagram'dan arkadaşlarıyla çekilen proje toplantısı fotoğrafı paylaştı.

Sık sık magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken 91 yaşında vefat etti. Eken için İzmir'de düzenlenen törene, bir süre önce kalça kemiğini kıran ve ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşan Erbil katılamadı. Ünlü şovmen acısını sosyal medyadan "Canım annemizi kaybettik" sözleriyle duyururken, İzmir'deki defin işlemleri sırasında sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

CANLI YAYIN ŞOKU!

Erbil'in asıl gündem olan hareketi ise annesinin vefat ettiği akşam TikTok üzerinden canlı yayın açması oldu. Platformda hediye ve etkileşim peşinde koştuğu iddia edilen Erbil, eleştirilerin hedefi oldu. Yayında annesiyle olan mesafeli ilişkisine de değinen Erbil, "İki yıldır görmüyordum, üvey baba olduğu için küçük yaşta problemler yaşadık" diyerek yıllardır süren o aile krizini yeniden hatırlattı.

"HER ŞEY YALANMIŞ..."

Canlı yayında oldukça bitkin görünen ama bir yandan da yeni işlerinin müjdesini veren Mali, "Sağlıktan ötesi yalan arkadaşlar. Sevgiler, dostluklar, hepsi yalanmış" sözleriyle hayat muhasebesi yaptı. Annesinin vefatı sonrası kendi kabuğuna çekilmesi beklenen Erbil'in, bu ruh haliyle takipçilerine dert yanması "Yalnızlık mı çekiyor?" sorularını beraberinde getirdi.

SESSİZLİĞİ 'SPONTANE' BİR KAREYLE BOZDU

Günlerdir süren sessizlik, bugün gelen bir Instagram paylaşımıyla son buldu. Mehmet Ali Erbil, arkadaşlarıyla bir araya geldiği "Yeni proje toplantımızdan spontane bir kare" notlu fotoğrafı paylaştı.

MERAK EDİLENLER

Mehmet Ali Erbil'in annesi neden vefat etti?

Yurdagül Eken, 91 yaşında yaşlılığa bağlı nedenler ve geçirdiği sağlık sorunları sonucu hayatını kaybetmiştir.

Mehmet Ali Erbil neden annesinin cenazesine gitmedi?

Sağlık sorunları nedeniyle doktorlarının annesinin cenazesine katılamamıştır.

