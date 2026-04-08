Sık sık magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken 91 yaşında vefat etti. Eken için İzmir'de düzenlenen törene, bir süre önce kalça kemiğini kıran ve ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşan Erbil katılamadı. Ünlü şovmen acısını sosyal medyadan "Canım annemizi kaybettik" sözleriyle duyururken, İzmir'deki defin işlemleri sırasında sevenleri gözyaşlarına boğuldu.
CANLI YAYIN ŞOKU!
Erbil'in asıl gündem olan hareketi ise annesinin vefat ettiği akşam TikTok üzerinden canlı yayın açması oldu. Platformda hediye ve etkileşim peşinde koştuğu iddia edilen Erbil, eleştirilerin hedefi oldu. Yayında annesiyle olan mesafeli ilişkisine de değinen Erbil, "İki yıldır görmüyordum, üvey baba olduğu için küçük yaşta problemler yaşadık" diyerek yıllardır süren o aile krizini yeniden hatırlattı.
"HER ŞEY YALANMIŞ..."
Canlı yayında oldukça bitkin görünen ama bir yandan da yeni işlerinin müjdesini veren Mali, "Sağlıktan ötesi yalan arkadaşlar. Sevgiler, dostluklar, hepsi yalanmış" sözleriyle hayat muhasebesi yaptı. Annesinin vefatı sonrası kendi kabuğuna çekilmesi beklenen Erbil'in, bu ruh haliyle takipçilerine dert yanması "Yalnızlık mı çekiyor?" sorularını beraberinde getirdi.
SESSİZLİĞİ 'SPONTANE' BİR KAREYLE BOZDU
Günlerdir süren sessizlik, bugün gelen bir Instagram paylaşımıyla son buldu. Mehmet Ali Erbil, arkadaşlarıyla bir araya geldiği "Yeni proje toplantımızdan spontane bir kare" notlu fotoğrafı paylaştı.
MERAK EDİLENLER
Mehmet Ali Erbil'in annesi neden vefat etti?
Yurdagül Eken, 91 yaşında yaşlılığa bağlı nedenler ve geçirdiği sağlık sorunları sonucu hayatını kaybetmiştir.
Mehmet Ali Erbil neden annesinin cenazesine gitmedi?
Sağlık sorunları nedeniyle doktorlarının annesinin cenazesine katılamamıştır.