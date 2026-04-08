Başarılı oyuncu Hatice Aslan, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla hem estetik konusundaki bakış açısını hem de özel hayatını anlattı.
TERCİHİ DOĞAL KALMAK
64 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar hiç botoks yaptırmadığını belirterek doğal kalmayı tercih ettiğini söyledi. Estetik müdahalelere karşı mesafeli durduğunu dile getiren Aslan, "Hiç botoks yaptırmadım. Geçici bir şeye neden paramı israf edeyim? O parayı ihtiyacı olan birine veririm. O zaman daha çok güzelleşirim ve dua alırım" sözleriyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bu yaklaşımı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
"ASLINDA HEPİMİZ AYNIYIZ"
Doğallığın önemine vurgu yapan Aslan, insanın kendisiyle barışık olmasının en büyük güzellik olduğunu ifade etti. "Ölümlü dünya. Aslında hepimiz aynıyız. Sinir ve öfkenin arkasında korku yatar. İnsan neyin korkusu içinde olduğunu anlamalı" diyerek hayat felsefesini de paylaştı.
İLİŞKİSİNİ HİÇ GİZLEMEDİ
Özel hayatına dair de samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu sevgilisi Mahir Günşiray için "Çok seviyorum onu" dedi. İlişkilerini hiçbir zaman gizlemediklerini belirten Aslan, "Zaten herkes biliyordu, saklama gereği duymadık" ifadelerini kullandı.
"GÜZEL BİR İŞ OLURSA NEDEN OLMASIN"
Birlikte aynı projede yer alıp almayacaklarına dair soruya da yanıt veren Aslan, "Güzel bir iş olursa neden olmasın?" diyerek açık kapı bıraktı. Oyuncu ayrıca hayatında güzel insanların olması için niyet ettiğini ve bunun karşılığını aldığını sözlerine ekledi.