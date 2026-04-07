Revna Çakır (Sarıgül), eşi Ömer Sarıgül'ün kendisini aldattığını iddia ederek mahkemeye başvurmuş ve 1,5 milyar lira tazminat ile 3 milyon 300 bin lira nafaka isteğinde bulunmuştu. Ömer Sarıgül ise Revna Hanım'a 10 milyon lira tazminat, 400 bin lira nafaka teklif etmiş ama taraflar bir türlü anlaşamamıştı.
NAFAKA 10 BİN DOLAR
Aylardır gündemi meşgul eden olay boşanma önceki gün Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde gerçekleşti. Mahkeme sonucuna göre Ömer Sarıgül, eski eşi Revna Çakır'a 35 milyon lira tazminat, aylık 10 bin dolar yoksulluk nafakası, çocukları için de 5 bin dolar iştirak nafakası ödeyecek.
Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı: "Kasım ayından bu yana boşanmaya çalışan ve birbirlerine söylemedik söz bırakmayan Revna Çakır-Ömer Sarıgül çifti, önceki gün boşandı. İhanet iddiaları nedeniyle Sarıgül'den 1.5 milyar lira tazminat talep eden Revna Çakır, sadece 35 milyon lira alabildi.
Kasım ayından beri boşanmaya çalışan, birbirlerine söylemedik söz bırakmayan Revna Çakır-Ömer Sarıgül çifti önceki gün anlaşmalı olarak boşandı. Tabii herkes gibi ben de şaştım kaldım! Bir de ortak açıklama yapıp 'çocuklarının üstün yararı' için boşanma davasını sulhen bitirme kararı alıp anlaşmalı olarak boşandıklarını ve başka açıklama yapmayacaklarını söylediler!
Madem çocuklarının üstün yararını düşünüyorlardı, hakaret seviyesine varan karşılıklı suçlamalar niyeydi? Onların hepsi arşivlerde ve çocukların karşısına her zaman çıkacak. O zaman çocuklarını düşünmüyorlardı da şimdi mi akıllarına geldi?
Bu arada insan ister istemez anlaşma koşullarını merak ediyor. Çünkü Revna Sarıgül, Ömer Sarıgül'e, aldatıldığını iddia ederek 1,5 milyar lira tazminat ve 3 milyon 300 bin lira nafaka isteğiyle boşanma davası açmıştı.
Ömer Sarıgül de, Revna Hanım'a 10 milyon lira tazminat, 400 bin lira nafaka teklif etmişti. Ama mahkeme çıkışı, Revna Sarıgül'ün suratının asık olması, Ömer Sarıgül'ün ise yüzünün gülmesi kazananın kim olduğunu gösteriyor!"
MERAK EDİLENLER
Revna Çakır ne kadar tazminat aldı?
Revna Çakır, başlangıçta 1.5 milyar lira talep etmesine rağmen, anlaşmalı boşanma sonucunda Ömer Sarıgül'den 35 milyon lira tazminat almıştır.
Revna Çakır ve Ömer Sarıgül neden boşandı?
Çift, ihanet iddiaları ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle karşılıklı suçlamalarla süren davayı, çocuklarının menfaatini gözeterek sulh yoluyla bitirme kararı almıştır.