Kasım ayından beri boşanmaya çalışan, birbirlerine söylemedik söz bırakmayan Revna Çakır-Ömer Sarıgül çifti önceki gün anlaşmalı olarak boşandı. Tabii herkes gibi ben de şaştım kaldım! Bir de ortak açıklama yapıp 'çocuklarının üstün yararı' için boşanma davasını sulhen bitirme kararı alıp anlaşmalı olarak boşandıklarını ve başka açıklama yapmayacaklarını söylediler!

Madem çocuklarının üstün yararını düşünüyorlardı, hakaret seviyesine varan karşılıklı suçlamalar niyeydi? Onların hepsi arşivlerde ve çocukların karşısına her zaman çıkacak. O zaman çocuklarını düşünmüyorlardı da şimdi mi akıllarına geldi?

Bu arada insan ister istemez anlaşma koşullarını merak ediyor. Çünkü Revna Sarıgül, Ömer Sarıgül'e, aldatıldığını iddia ederek 1,5 milyar lira tazminat ve 3 milyon 300 bin lira nafaka isteğiyle boşanma davası açmıştı.

Ömer Sarıgül de, Revna Hanım'a 10 milyon lira tazminat, 400 bin lira nafaka teklif etmişti. Ama mahkeme çıkışı, Revna Sarıgül'ün suratının asık olması, Ömer Sarıgül'ün ise yüzünün gülmesi kazananın kim olduğunu gösteriyor!"