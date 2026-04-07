Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, katıldığı YouTube programında İtalyan eşi Katerina Mongio ve üç çocuğuyla sürdürdüğü mutlu evliliğinin kapılarını araladı. Tam 20 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi için "Onu bulduğum için çok şanslıyım, her gün 10 kere yeniden evlenebilirim" ifadelerini kullandı.
19, 16 ve 13 yaşlarında üç çocuğu olan Günsür, beş kişilik ailesini popüler dizi 'Peaky Blinders' ekibine benzetti: "Evliliğin en güzel tarafı gerçekten bir takım olabilmek. Önce iki kişiydik, şimdi beş kişiyiz; artık resmen bir çeteyiz, bir kabileyiz. Bazen bir yere girerken kendimizi 'Peaky Blinders' dizisindeki gibi ağır çekimde yürüyormuşuz gibi hayal ediyorum."
KAVGADA DİL DEĞİŞİYOR
Evliliğin takım olabilmek olduğunu vurgulayan ünlü oyuncu, eşiyle tartışma yöntemlerini de esprili bir dille anlattı. Eskiden ikisine de ait olmayan İngilizce dilinde tartıştıklarını belirten Günsür, "İkimize de ait olmayan bir dilde, İngilizce tartışalım diyorduk. Ama çocuklar büyüyüp İngilizceyi anlamaya başlayınca bu yöntem işe yaramadı. Zaten artık hiç tartışmıyoruz; dolayısıyla tartışmanın dili de kalmadı" dedi.
Kıskançlık konusuna da noktayı koyan oyuncu, bu duyguyu gereksiz bulduğunu ve geçmişte kıskanç sevgilileri yüzünden çok çektiğini itiraf etti: "Ben hiç kıskanç biri değilim. Geçmişte bunun yüzünden bazı sorunlar yaşadım çünkü eski sevgililerim arasında çok kıskanç olanlar vardı ve ben onların bu problemlerini çekmek zorunda kaldım. Bana göre kıskançlık, ortada olmayan bir şey için geliştirilen bir duygu. Bu yüzden çoğu zaman gereksiz buluyorum."
ROMA TRAFİĞİNDE TÜRK ESİNTİSİ
Hayatını Roma'da sürdüren Günsür, "Türk gibi davrandığın anlar oluyor mu?" sorusuna ise "Tabii ki. Trafikte Türkçe küfür ediyorum. Çünkü orada Türkçe küfür etmeyi özlüyorsun" şeklinde yanıt verdi.
Ünlü oyuncu, genç görünmesinin sebebini şu sözlerle açıkladı: "Genetik olarak şanslıyım. İşim olmasa aynaya bile bakmayacağım. Yüzüme peeling yapayım, krem süreyim gibi alışkanlıklarım yok ama rahat ve mutlu yaşamaya çalışıyorum. Gamsızlık seni genç tutuyor. Tabii ben gamsızım demiyorum. Belki bir tık bende de var ama çok gamsız olduğumu da düşünmüyorum."