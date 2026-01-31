Ünlü oyuncu Cansel Elçin'in resmi Instagram hesabından yaptığı son paylaşımına göre, başarılı aktör eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve oğlu Atlas ile olan mutlu aile yaşantısını "Sizi çok seviyorum" notuyla taçlandırdı. Magazin gündemine düşen bu kare, çiftin 2025 Şubat ayında dünyaya gelen oğulları Atlas ile başlayan yeni hayatlarının en taze ve içten yansıması olarak dikkat çekti.
ELÇİN VE BAYAT ÇİFTİNİN MUTLULUĞU SOSYAL MEDYADA
2020 yılında hayatlarını birleştiren Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilmeye devam ediyor. Kariyerlerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatlarını da istikrarlı bir şekilde sürdüren ikili, Şubat 2025'te oğulları Atlas'ın doğumuyla ebeveynlik heyecanını ilk kez tatmıştı. Bugün Cansel Elçin tarafından paylaşılan kare, ailenin bir yıllık serüvenindeki sevgi dolu bağlarını bir kez daha kanıtlar nitelikte.
ATLAS BEBEK BİR YAŞINDA: İLK ADIMLAR VE ÖZEL ANILAR
Çiftin hayatı, Atlas'ın dünyaya gelişiyle birlikte bambaşka bir boyuta evrildi. Sosyal medyayı aktif kullanan ancak özel hayatın gizliliğine de önem veren ikili, Atlas ile ilgili şu önemli anları takipçileriyle paylaştı:
İlk Adımlar: Küçük Atlas'ın geçtiğimiz haftalarda ilk kez yürümeye başladığı anlar büyük ilgi gördü.
Meyve Keyfi: Atlas'ın ahududu yerken verdiği sevimli tepkiler ve mimikler izleyenleri gülümsetti.
Doğum Günü Kutlaması: 31 Ocak 2026 tarihinde 1. yaşını dolduran Atlas için "İyi ki bizi seçtin" notuyla duygusal bir kutlama yapıldı.
KRONOLOJİK SIRA İLE AİLE OLMA HİKAYELERİ
|Önemli Tarih
|Olay / Gelişim
|Detay
|2020
|Evlilik
|Sade bir törenle dünya evine girdiler.
|Şubat 2025
|Doğum
|Oğulları Atlas dünyaya geldi.
|Ocak 2026
|İlk Yaş Günü
|Atlas 365 günü geride bıraktı.
|Mart 2026
|Miras Projesi
|Atlas için özel şarkı ve klip hazırlandı.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat ne zaman evlendi?
Çift, 2020 yılında hayatlarını birleştirdi.
Cansel Elçin'in oğlu Atlas ne zaman doğdu?
Atlas bebek, 2025 yılının Şubat ayında dünyaya geldi.
Cansel Elçin eşi ve oğlu için ne paylaştı?
Elçin, Instagram hesabından eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve oğlu Atlas ile olan bir karesini "Sizi çok seviyorum" notuyla paylaşarak sevgisini dile getirdi.
Atlas bebek için hazırlanan özel proje nedir?
Çift, oğullarına kalıcı bir miras bırakmak amacıyla sözlerini kendilerinin yazdığı bir şarkı hazırlayıp bu şarkıya klip çekmiştir.
NASIL TANIŞTILAR?
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın ilişkisi, magazin dünyasının en ilginç tanışma hikayelerinden birine sahip. İşte adım adım o süreç:
İlk Karşılaşma (2010): "Gönülçelen" dizisinin setinde tanıştılar. Zeynep Tuğçe Bayat o dönem henüz hukuk fakültesi son sınıf öğrencisiyken, dizide Cansel Elçin'in öğrencisini canlandırıyordu.
İlginç İtiraf: Bayat, katıldığı programlarda o dönem Cansel Elçin'e sette "aşırı gıcık" olduğunu ve çok tartıştıklarını sık sık dile getiriyor.
Yedi Yıllık Ara: Dizi bittikten sonra tam 7 yıl boyunca birbirlerini hiç görmediler. Cansel Elçin'in dizi bitiminde verdiği telefon numarasını Bayat bir kenara atmış, hatta bir ara buruşturup çöpe fırlatmıştı.
Tesadüf Karşılaşma: Yıllar sonra Nişantaşı'nda bir kafede tesadüfen karşılaştılar. Bayat, Elçin'i görünce "Umarım beni tanımaz" diye düşünse de, Elçin'in onu bir tiyatro oyununa davet etmesiyle iletişimleri yeniden başladı.