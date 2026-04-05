Mert Ramazan Demir, katıldığı bir YouTube programında hem özel hayatına hem de harcamalarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, kazandığı parayı nasıl değerlendirdiğini anlattı.
MİLYONLUK MOTOR TUTKUSU
Son dönemde yaklaşık 1,2 milyon liralık motoruyla gündeme gelen Demir, bu konudaki sorulara da yanıt verdi. Motor tutkusunu gizlemeyen oyuncu, "Çok güzel motorum ama konforsuz. Alalı 5-6 ay oldu, tam tadını çıkaramadım" ifadelerini kullandı. Motorunun konuşulandan daha pahalı olduğunu ima etmesi de dikkat çekti.
"ÜNLÜLÜK BENİM İÇİN BİR YÜK GİBİ"
Özel hayatına dair açıklamalarda da bulunan Demir, hakkında yapılan "çapkın" yorumlarına karşılık verdi. Ünlülüğün kendisi için her zaman kolay olmadığını belirten oyuncu, "Karşı cinsin ilgisinden rahatsız değilim ama ünlülük benim için bir yük gibi" dedi. Yoğun ilgi ve göz önünde olmanın baskı yarattığını söyleyen Demir, zaman zaman bu durumdan uzaklaşmak için "detoks" yaptığını da dile getirdi.
VİNTAGE SAATLER ZAAFI
Kazancını nasıl değerlendirdiği sorusunu da yanıtlayan oyuncu, klasik yatırımlar yerine vintage saatlere yöneldiğini açıkladı. Paris'teki butik mağazalardan alışveriş yaptığını belirten Demir, özellikle 60'lı, 70'li ve 80'li yıllara ait modelleri tercih ettiğini söyledi.
ÖZEL YATIRIM ANLAYIŞI
Şimdiden 5 parçalık özel bir koleksiyon oluşturduğunu ifade eden Demir, bu tercihiyle hem tarzını yansıttığını hem de farklı bir yatırım anlayışı benimsediğini ortaya koydu.
