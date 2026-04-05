Genç oyuncular Faruk Aran ve Belgin Şimşek, önceki gün Galataport İstanbul'da objektiflere yansıdı.
SETTEN SONRA ALIŞVERİŞ
Arkadaşlarıyla birlikte yemeğe geldiklerini söyleyen çift, ilişkileri hakkında yöneltilen sorulara "İlişki gayet güzel, her şey yolunda. Arkadaşlarımızla oturacağız, onun için geldik. Gelmişken biraz da alışveriş yaparız, daha vaktimiz var. Dolaşmak için biraz erken geldik" diye konuştu.
"BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS"
Doğan Savaş'ın haberine göre Faruk Aran ve Belgin Şimşek, "Çok mutlu günler yaşıyoruz. Aynı dizide rol almak bizim için büyük şans" dedi.
YAZ TATİLİ PLANLARI
Yaz ayları için planlarından da bahseden ikili "Yazın genellikle yurt dışında olmayı planlıyoruz. Türkiye'de de tatiller olur ama bu kış çok çalıştık. Yazın biraz dinlenmek istiyoruz. O yüzden şimdiden plan yapmaya başladık" ifadelerini kullandı.
"DİZİ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"
Kuruluş Orhan ile ilgili de konuşan çift, ''Her şey yolunda. dizi çok güzel gidiyor. Set çok eğlenceli geçiyor. İzleyicimizin memnuniyeti bizi çok mutlu ediyor'' dedi.