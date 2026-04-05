Mahmut Tuncer, bu kez müzik çalışmalarıyla değil, farklı bir deneyimiyle gündeme geldi.
KORE MUTFAĞINI DENEDİ
Türk halk müziğinin sevilen ismi, Belçika'da bulunduğu sırada Güney Kore mutfağını denediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. 'Bakkal Amca', 'Jandarma' ve 'Altın Dişli Hayriye' gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tuncer, renkli kişiliği ve mizahi üslubuyla bu deneyimini de eğlenceli bir şekilde anlattı.
TÜRK MUTFAĞINA BENZETTİ
Farklı kültürlerin mutfaklarını denemeyi seven sanatçı, Kore yemekleriyle ilgili ilk izlenimlerini takipçileriyle paylaştı. Yemeklerin tadını Türk mutfağına benzeten Tuncer, özellikle acılı lezzetlere dikkat çekti. Ancak yemek kültüründeki bazı detayların kendisini şaşırttığını da dile getirdi.
"YERKEN ÖNLÜK VERİYORLAR"
Sanatçı, "Kore yemeklerine bir bakalım dedik. Tatları bize benziyor, acılı vesaire fakat giyiminde farklılık var. Yerken önlük veriyorlar. Biz de böylece çocukluk günlerimize geri döndük" sözleriyle takipçilerini güldürdü.
BEĞENİ VE YORUM YAĞMURU
Tuncer'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, sanatçının samimi ve esprili anlatımını beğendiklerini dile getirdi.