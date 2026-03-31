HEP BİR AĞIZDAN UNUTULMAZ ESERLER Mezar başında dualar edilip karanfiller bırakılırken, duygusal anlar yaşandı. Sanatçının "Cerrahpaşa", "Efulim", "Yarim Yarim" ve "Mimoza Çiçeğim" gibi unutulmaz eserleri bir kez daha hep bir ağızdan söylendi.

BAYRAM GÜNÜ HAYATINI KAYBETTİ Öte yandan, hayattayken "Bayramda ölenlere çok üzülüyorum" sözleriyle dikkat çeken Volkan Konak'ın bir bayram günü hayatını kaybetmiş olması, anma töreninde duyguları daha da yoğunlaştırdı. "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı, Karadeniz müziğini modern dokunuşlarla harmanlayarak kendine özgü bir tarz oluşturmuştu. Şarkılarında ve sahne performanslarında Karadeniz kültürünü güçlü şekilde yansıtan Konak, bu yönüyle geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştı.