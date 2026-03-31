Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Volkan Konak, ölümünün 1. yıl dönümünde memleketi Maçka'da düzenlenen törenle anıldı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Geçtiğimiz yıl Kıbrıs'ta sahne aldığı bir programın ardından kalp krizi geçirerek 58 yaşında hayatını kaybeden sanatçı için gerçekleştirilen anma programına ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
SANATÇININ ESERLERİYLE YÜRÜDÜLER
İlçe merkezinde toplanan kalabalık, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sanatçının sevilen türküleri ve şiirleri eşliğinde yürüyerek mezarına ulaştı.
HEP BİR AĞIZDAN UNUTULMAZ ESERLER
Mezar başında dualar edilip karanfiller bırakılırken, duygusal anlar yaşandı. Sanatçının "Cerrahpaşa", "Efulim", "Yarim Yarim" ve "Mimoza Çiçeğim" gibi unutulmaz eserleri bir kez daha hep bir ağızdan söylendi.
BAYRAM GÜNÜ HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan, hayattayken "Bayramda ölenlere çok üzülüyorum" sözleriyle dikkat çeken Volkan Konak'ın bir bayram günü hayatını kaybetmiş olması, anma töreninde duyguları daha da yoğunlaştırdı. "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı, Karadeniz müziğini modern dokunuşlarla harmanlayarak kendine özgü bir tarz oluşturmuştu. Şarkılarında ve sahne performanslarında Karadeniz kültürünü güçlü şekilde yansıtan Konak, bu yönüyle geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştı.
KARADENİZ MÜZİĞİNE YENİ SOLUK
1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğan sanatçı, eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda tamamladıktan sonra profesyonel müzik kariyerine adım attı. Yıllar boyunca yaptığı derlemeler ve bestelerle Karadeniz müziğine yeni bir soluk getiren Volkan Konak, geride bıraktığı eserlerle hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.