Kuzeyin Oğlu Volkan Konak mezarı başında anıldı: Unutulmaz eserleri tek bir ağızdan seslendirildi

Karadeniz müziğinin efsane ismi Volkan Konak, vefatının 1. yıl dönümünde memleketi Maçka’da anıldı. Ailesi, sevenleri ve protokolün katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Sanatçının eserleri ve hatıraları bir kez daha hafızalarda canlandı.

  • Karadeniz müziğinin önemli ismi Volkan Konak, ölümünün 1. yıl dönümünde memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
  • 58 yaşındaki sanatçı, geçen yıl Kıbrıs'ta sahne aldığı bir programın ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
  • Anma töreninde sanatçının ailesi ve sevenleri, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından türküler eşliğinde mezarına yürüdü.
  • 1967 Maçka doğumlu sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı mezunuydu.
  • 'Kuzeyin Oğlu' lakaplı sanatçının 'Cerrahpaşa', 'Efulim', 'Yarim Yarim' ve 'Mimoza Çiçeğim' gibi eserleri mezarı başında söylendi.

Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Volkan Konak, ölümünün 1. yıl dönümünde memleketi Maçka'da düzenlenen törenle anıldı.

Volkan Konak / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Geçtiğimiz yıl Kıbrıs'ta sahne aldığı bir programın ardından kalp krizi geçirerek 58 yaşında hayatını kaybeden sanatçı için gerçekleştirilen anma programına ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SANATÇININ ESERLERİYLE YÜRÜDÜLER

İlçe merkezinde toplanan kalabalık, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sanatçının sevilen türküleri ve şiirleri eşliğinde yürüyerek mezarına ulaştı.

HEP BİR AĞIZDAN UNUTULMAZ ESERLER

Mezar başında dualar edilip karanfiller bırakılırken, duygusal anlar yaşandı. Sanatçının "Cerrahpaşa", "Efulim", "Yarim Yarim" ve "Mimoza Çiçeğim" gibi unutulmaz eserleri bir kez daha hep bir ağızdan söylendi.

BAYRAM GÜNÜ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, hayattayken "Bayramda ölenlere çok üzülüyorum" sözleriyle dikkat çeken Volkan Konak'ın bir bayram günü hayatını kaybetmiş olması, anma töreninde duyguları daha da yoğunlaştırdı. "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı, Karadeniz müziğini modern dokunuşlarla harmanlayarak kendine özgü bir tarz oluşturmuştu. Şarkılarında ve sahne performanslarında Karadeniz kültürünü güçlü şekilde yansıtan Konak, bu yönüyle geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştı.

KARADENİZ MÜZİĞİNE YENİ SOLUK

1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğan sanatçı, eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda tamamladıktan sonra profesyonel müzik kariyerine adım attı. Yıllar boyunca yaptığı derlemeler ve bestelerle Karadeniz müziğine yeni bir soluk getiren Volkan Konak, geride bıraktığı eserlerle hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.

