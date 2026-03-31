MERAK EDİLENLER

Hande Soral kiminle evli?

Ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile dünyaevine girdi.

Hande Soral'ın çocuğu var mı?

Evet, Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin 2022 yılında dünyaya gelen Ali adında bir oğulları var.

Hande Soral kaç yaşında anne oldu?

1987 doğumlu olan ünlü oyuncu, 2022 yılında oğlu Ali'yi kucağına alarak 35 yaşında anne olma mutluluğunu yaşadı.