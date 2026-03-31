Ekranların sevilen ismi Hande Soral, yoğun çalışma temposu ve annelik sorumluluklarının arasında sporu ihmal etmiyor.
Sosyal medya hesabından spor salonunda yaptığı antrenmanlara dair paylaşım yapan oyuncu, son karesiyle sınırları zorladı. Matın üzerinde baş aşağı durarak amuda kalkan Soral, bu zorlu pozla takipçilerini şaşırttı.
"HAYATA HER YÖNDEN BAKIYORUM"
Paylaşımına düştüğü manidar notla da dikkat çeken ünlü oyuncu, "Her yönden bakmaya çalışıyorum hayata" diyerek hayata karşı olan pozitif ve esnek duruşuna vurgu yaptı.
Hande Soral'ın bu karesine kısa sürede binlerce beğeni ve "Süper anne", "Harika bir esneklik" şeklinde yorumlar yağdı.
SIRA BEBE DE!
Sosyal medyayı aktif kullanan Hande Soral, bir sonraki paylaşımında ise oğlu Ali'nin yüzme dersine yer verdi. Soral, paylaşımına "Sıra bebe de" yorumunda bulundu.
MERAK EDİLENLER
Hande Soral kiminle evli?
Ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile dünyaevine girdi.
Hande Soral'ın çocuğu var mı?
Evet, Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin 2022 yılında dünyaya gelen Ali adında bir oğulları var.
Hande Soral kaç yaşında anne oldu?
1987 doğumlu olan ünlü oyuncu, 2022 yılında oğlu Ali'yi kucağına alarak 35 yaşında anne olma mutluluğunu yaşadı.