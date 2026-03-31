Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimlerinden Mahir Günşıray ile Hatice Aslan, yıllara dayanan dostluklarını aşkla taçlandırarak magazin dünyasının en dikkat çeken çiftlerinden biri oldu.
40 YILLIK DOSTLUKTAN AŞKA
Uzun süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilk kez gözler önüne serdi. 40 yıllık dostluğun aşka dönüşmesi ise hayranlarını şaşırtmıştı.
"HATİCE GELDİ VE ÖYLE DEVAM ETTİ"
Daha önce ilişkilerinin nasıl başladığını anlatan Mahir Günşıray, Hatice Aslan ile üniversiteden sınıf arkadaşı olduklarını ve yıllar sonra yollarının yeniden kesiştiğini ifade etmişti. Günşıray, "Bir sınıf grubumuz var, arkadaşlarımı yelkenlime davet ediyordum. Hatice 'gelirim' dedi. Grup olarak gelme fikrinden sadece Hatice geldi ve öyle devam etti" sözleriyle aşklarının başlangıcını anlatmıştı.
Son olarak bir programa katılan Hatice Aslan, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İlişkilerinde altıncı ayı geride bıraktıklarını belirten oyuncu, "Hiç saklamak gibi bir kaygımız yoktu, herkes biliyordu. Ailem, arkadaşlarım, Mahir'in çevresi… Çok seviyorum, çok" diyerek aşkını ilan etti.
Aslan'ın içten sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çiftin mutluluğu hayranlarından da büyük ilgi gördü.