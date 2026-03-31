Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimlerinden Mahir Günşıray ile Hatice Aslan, yıllara dayanan dostluklarını aşkla taçlandırarak magazin dünyasının en dikkat çeken çiftlerinden biri oldu.

Uzun süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilk kez gözler önüne serdi. 40 yıllık dostluğun aşka dönüşmesi ise hayranlarını şaşırtmıştı.

Mahir Günşıray

"HATİCE GELDİ VE ÖYLE DEVAM ETTİ"

Daha önce ilişkilerinin nasıl başladığını anlatan Mahir Günşıray, Hatice Aslan ile üniversiteden sınıf arkadaşı olduklarını ve yıllar sonra yollarının yeniden kesiştiğini ifade etmişti. Günşıray, "Bir sınıf grubumuz var, arkadaşlarımı yelkenlime davet ediyordum. Hatice 'gelirim' dedi. Grup olarak gelme fikrinden sadece Hatice geldi ve öyle devam etti" sözleriyle aşklarının başlangıcını anlatmıştı.