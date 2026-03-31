İyileşme sürecinde olan Bekiroğlu, bir ameliyatının daha kaldığını belirtti.

Bekiroğlu, yaşanan tıbbi hata nedeniyle iki kez ölümden döndüğünü ve 8-9 saatlik iki büyük ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, rutin bir miyom ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi sonucu son iki yılda 6 ameliyat geçirdi.

Aslı Bekiroğlu

İKİ YILLIK ZORLU SÜREÇ

Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda yaşadıklarını ilk kez bu kadar detaylı anlatan Bekiroğlu, yaklaşık iki yıldır süren zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Rutin bir miyom ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini açıklayan oyuncu, bu durumun ciddi komplikasyonlara yol açtığını belirtti. Yaşanan tıbbi hata sonrası defalarca ameliyat olmak zorunda kalan Bekiroğlu, toplamda 6 kez operasyon geçirdiğini söyledi.