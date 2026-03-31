Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyom sonrası geçirdiği ameliyat sırasında yaşanan ciddi bir komplikasyonun ardından yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.
İKİ YILLIK ZORLU SÜREÇ
Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda yaşadıklarını ilk kez bu kadar detaylı anlatan Bekiroğlu, yaklaşık iki yıldır süren zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.
Rutin bir miyom ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini açıklayan oyuncu, bu durumun ciddi komplikasyonlara yol açtığını belirtti. Yaşanan tıbbi hata sonrası defalarca ameliyat olmak zorunda kalan Bekiroğlu, toplamda 6 kez operasyon geçirdiğini söyledi.
"BİRÇOK AMELİYAT GEÇİRMEK ZORUNDA KALDIM"
Aslı Bekiroğlu, "Bu paylaşımı yapmak benim için kolay olmadı. Çünkü duygularımı veya hayatımı paylaşmayı seven bir insan değilim ve son iki yıldır, dışarıdan bakıldığında basit gibi görünen bir miyom ameliyatıyla başlayan ve bu ameliyatta yapılan hatalar nedeniyle birçok ameliyat geçirmek zorunda kaldığım çok zor ve yorucu bir süreçten geçtim. Neredeyse 2 senelik olan bu süreci 6 dakikaya sığdırmaya çalıştım." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.
"ÇOK AĞIR BİR DÖNEMDİ"
Sözlerine devam eden Bekiroğlu, "Bugüne kadar bunu dile getirmemeyi, çok fazla kimseyle paylaşmamayı tercih ettim. Hem psikolojik olarak hem de yaşadıklarım açısından benim için gerçekten çok ağır bir dönemdi. Kimseye de söylemiyordum, utanıyordum ama insan alışmak zorunda kalıyor. Ben de bunu en olur yolla, kendi bildiğim, pozitifi seçtiğim yolla yaşamayı tercih ettim. Şu an geçirdiğim başarılı ameliyatlar, yeni doktorlarımla birlikte iyileşme yolunda olmam ve hayatıma, kariyerime yeniden devam edecek gücü kendimde bulmam sayesinde bunu paylaşabilecek cesareti buluyorum." dedi.
"6 TANE AMELİYAT GEÇİRDİM YIPRANDIM"
Ayrıca Bekiroğlu, "İki yıl boyunca çok zor şeyler yaşadım. Hayatımı gülerek yaşamaya devam ediyor oluşum bazı doktorlarımı şaşkınlık içinde bıraktı ve ara sıra "Aslı, çok zor 8-9 saatlik iki tane dev ameliyat geçirdin. Ölümden döndün. 2 kez. Dikkat et." diye uyarmak zorunda kaldılar. 6 tane ameliyat geçirdim, yıprandım, zorlandım. Bir tane daha kaldı. Artık hem kendi yaşadıklarımı anlatmak hem de belki başka insanların da benzer şeyleri yaşamaması için bu süreci sizinle samimi bir şekilde paylaşmak istedim." şeklinde ifade etti.
"SENİ ÖLDÜRMEYEN ŞEY GÜÇLENDİRİR"
Son olarak ünlü oyuncu, "Gayet sağlıklı ve iyiyken başıma geliyor bunlar. İnsanın hayatıyla oynayıp, "Bizce yapılan ameliyatlarda hata yok" diye geri çekildikleri için hakkımı aramaya karar verdim. Seni öldürmeyen şey güçlendirir derler ya, son ameliyatımla muhtemelen terminatöre dönüşeceğim." ifadelerini kullandı.
SEVENLERİNDEN DESTEK MESAJI
Uzun süredir gözlerden uzak bir iyileşme süreci geçiren Bekiroğlu'nun açıklamaları sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırırken, sevenlerinden destek mesajları yağdı.