Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturmasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun tutuklanmasının ardından Survivor yarışmasıyla geniş bir kitleye ulaşan Yunus Emre Özden'den de şok edici bir haber geldi.
Yunus Emre Özden'n eski eşi Beria Gözen, evli oldukları dönem eşiyle olan yakınlıklarından rahatsız olduğu Aleyna Kalaycıoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili paylaşımlarda bulundu ve "Cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar" dedi.
Bunun üzerine Özden'in sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlandı ve hakkındaki tutukluluk sürecine dair tüm detaylar ilk kez paylaşıldı.
Özden, isim vermeden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sözleşmesi olmasına rağmen prim amaçlı paylaşımlar yapan kariyerime ve bana maddi ve manevi psikolojik ciddi zararlar veren malum kişi ve gerçekten hiçbir haberi olmadan haber yapan haber kanalları magazin sayfaları hakkında tüm hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayım..."
Özden, açıklamasının devamında yaşadığı hukuki sürece ilişkin bilgi verdi. "Bu malum kişinin hayatıma musallat olup bana türlü türlü zararlar vermek için açmış olduğu davaların denetimli serbestlik ihlal suçundan dolayı hüküm giymiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.
Yunus Emre Özden neden tutuklandı?
Eski eşiyle olan davalarından kaynaklı denetimli serbestlik kuralını ihlal ettiği için hüküm giydiği ortaya çıktı.
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklandı mı?
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklandı.
Beria Özden ne paylaştı?
Beria Özden, Aleyna Kalaycıoğlu'nun tutuklanması ve eski eşi Yunus Emre Özden ile ilgili dikkat çeken, tartışma yaratan açıklamalar paylaştı.