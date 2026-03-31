Kuşum Aydın son halini paylaştı! İşte estetik sonrası yeni hali

Yıllardır yüzündeki deformasyonla mücadele eden Kuşum Aydın, geçirdiği kritik yüz gerdirme ameliyatının ardından ilk kez filtresiz görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının yeni imajı sosyal medyayı salladı.

  • Şarkıcı Aydın Uğurlular (Kuşum Aydın), yıllar önce yaptırdığı dolgu işlemleri nedeniyle yüzünde oluşan deformasyon sonrası yüz gerdirme ameliyatı oldu.
  • Ameliyat sonrası paylaşım yapan Kuşum Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yüzünün toparlandığı görüldü.
  • Şarkıcı, ameliyat masasından kalktıktan 48 saat sonra sosyal medyada takipçilerini son durumuyla ilgili bilgilendirdi.
  • Kuşum Aydın, geçmişte estetik mağduru olduğunu belirterek merdiven altı uygulamalardan kaçınılması konusunda uyarılarda bulunmuştu.
  • Ünlü ismin ameliyat öncesi filtresiz hallerini paylaşarak takipçilerini uyardığı belirtildi.

"Kuşum Aydın" lakabıyla tanınan şarkıcı Aydın Uğurlular, yıllar önce yaptırdığı dolgu işlemleri nedeniyle yüzünde oluşan ağır deformasyon sonrası radikal bir karar aldı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Katıldığı her programda estetik mağduru olduğunu ve çok pişman olduğunu dile getiren ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda kapsamlı bir yüz gerdirme ameliyatı için bıçak altına yattı. Operasyon öncesi filtresiz hallerini paylaşarak takipçilerini uyaran Aydın, bu kez iyileşme sürecindeki paylaşımıyla gündeme geldi.

Kuşum Aydın, ameliyat sonrası yeni bir paylaşım yaparak hayranlarını son durumu hakkında bilgilendirdi. Ünlü şarkıcının yüz gerdirme ameliyatı sonrası sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Şarkıcının deforme olan yüzünün toparlandığı görüldü.

Kuşum Aydın’ın ameliyat sonrası son hali

GEÇMİŞTEN NOTLAR: KUŞUM AYDIN'DAN UYARI

Geçmişte yaşadığı zorlukları bir ibret hikayesi gibi anlatan Aydın, bu süreçte estetik yaptırmak isteyenlere de sık sık uyarılarda bulunmuştu. Kendi yüzünün deforme olduğu görüntüleri paylaşarak "merdiven altı" uygulamalardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan sanatçı, bu son ameliyatıyla adeta küllerinden doğdu. Sosyal medyada "Eski Aydın geri dönmüş" yorumları yapılırken, ünlü ismin özgüveninin yerine geldiği gözlendi.

48 SAAT SONRA İLK PAYLAŞIM

Ameliyat masasından kalktıktan sadece 48 saat sonra takipçilerine son durumunu gösteren Kuşum Aydın, paylaştığı karelerle herkesi şaşırtmıştı.

MERAK EDİLENLER

Kuşum Aydın neden ameliyat oldu?

Yıllar önce yaptırdığı hatalı dolgular yüzünde deformasyona neden olduğu için yüz gerdirme operasyonu geçirdi.

Kuşum Aydın'ın son sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcının sağlık durumu oldukça iyi ve operasyon sonrası yüzündeki toparlanma süreci hızla devam ediyor.

