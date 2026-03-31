"Kuşum Aydın" lakabıyla tanınan şarkıcı Aydın Uğurlular, yıllar önce yaptırdığı dolgu işlemleri nedeniyle yüzünde oluşan ağır deformasyon sonrası radikal bir karar aldı.
Katıldığı her programda estetik mağduru olduğunu ve çok pişman olduğunu dile getiren ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda kapsamlı bir yüz gerdirme ameliyatı için bıçak altına yattı. Operasyon öncesi filtresiz hallerini paylaşarak takipçilerini uyaran Aydın, bu kez iyileşme sürecindeki paylaşımıyla gündeme geldi.
Kuşum Aydın, ameliyat sonrası yeni bir paylaşım yaparak hayranlarını son durumu hakkında bilgilendirdi. Ünlü şarkıcının yüz gerdirme ameliyatı sonrası sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Şarkıcının deforme olan yüzünün toparlandığı görüldü.
GEÇMİŞTEN NOTLAR: KUŞUM AYDIN'DAN UYARI
Geçmişte yaşadığı zorlukları bir ibret hikayesi gibi anlatan Aydın, bu süreçte estetik yaptırmak isteyenlere de sık sık uyarılarda bulunmuştu. Kendi yüzünün deforme olduğu görüntüleri paylaşarak "merdiven altı" uygulamalardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan sanatçı, bu son ameliyatıyla adeta küllerinden doğdu. Sosyal medyada "Eski Aydın geri dönmüş" yorumları yapılırken, ünlü ismin özgüveninin yerine geldiği gözlendi.
48 SAAT SONRA İLK PAYLAŞIM
Ameliyat masasından kalktıktan sadece 48 saat sonra takipçilerine son durumunu gösteren Kuşum Aydın, paylaştığı karelerle herkesi şaşırtmıştı.
MERAK EDİLENLER
Kuşum Aydın neden ameliyat oldu?
Yıllar önce yaptırdığı hatalı dolgular yüzünde deformasyona neden olduğu için yüz gerdirme operasyonu geçirdi.
Kuşum Aydın'ın son sağlık durumu nasıl?
Ünlü şarkıcının sağlık durumu oldukça iyi ve operasyon sonrası yüzündeki toparlanma süreci hızla devam ediyor.