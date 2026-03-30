VOLKAN KONAK'IN EŞİ SELMA KONAK'TAN YÜREK BURKAN VEDA: SENSİZ KOSKOCA BİR YIL GEÇTİ

Geçtiğimiz yıl sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan usta sanatçı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, vefatının birinci yıl dönümünde sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj paylaştı.

İLK YIL DÖNÜMÜNDE HÜZÜNLÜ PAYLAŞIM

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden "Kuzeyin Oğlu" lakaplı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin yokluğunda geçen 365 günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. Selma Konak, eşiyle birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak duyduğu özlemi dile getirdi.

SELMA KONAK'IN YÜREK YAKAN VEDA SÖZLERİ

Eşiyle olan samimi bir karesini paylaşan Selma Konak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Canım Volkan'ım, sensiz koskoca bir yıl geçti. Sızın hala kalbimde. Seninle beraber olmak bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi. Kaybetmek ise kelimelere sığmayacak kadar zor. Ama biliyorum ki sen; her sözünde, her şarkında ve her hatıranda yaşamaya devam edeceksin. Yokluğun hala aynı ağırlıkta. Seni çok özledim."