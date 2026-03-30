VOLKAN KONAK'IN EŞİ SELMA KONAK'TAN YÜREK BURKAN VEDA: SENSİZ KOSKOCA BİR YIL GEÇTİ
Geçtiğimiz yıl sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan usta sanatçı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, vefatının birinci yıl dönümünde sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj paylaştı.
İLK YIL DÖNÜMÜNDE HÜZÜNLÜ PAYLAŞIM
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden "Kuzeyin Oğlu" lakaplı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin yokluğunda geçen 365 günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. Selma Konak, eşiyle birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak duyduğu özlemi dile getirdi.
SELMA KONAK'IN YÜREK YAKAN VEDA SÖZLERİ
Eşiyle olan samimi bir karesini paylaşan Selma Konak, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Canım Volkan'ım, sensiz koskoca bir yıl geçti. Sızın hala kalbimde. Seninle beraber olmak bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi. Kaybetmek ise kelimelere sığmayacak kadar zor. Ama biliyorum ki sen; her sözünde, her şarkında ve her hatıranda yaşamaya devam edeceksin. Yokluğun hala aynı ağırlıkta. Seni çok özledim."
VOLKAN KONAK'IN MİRASI VE SANAT HAYATI
Trabzon Maçkalı olan usta sanatçı, Karadeniz müziğini modern düzenlemelerle birleştirerek Türkiye'nin en sevilen seslerinden biri haline geldi. 58 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının kariyerine dair öne çıkan başlıklar şunlar:
İlk Adımlar: 1989 yılında "Sultanın Horon Yeri" albümüyle profesyonel dünyaya adım attı.
Unutulmaz Eserler: "Cerrahpaşa", "Efulim" ve "Mimoza Çiçeğim" gibi şarkıları Türk müzik tarihine geçti.
Kuzeyin Oğlu Unvanı: Doğduğu topraklara olan bağlılığı ve müziğindeki Karadeniz ruhu nedeniyle bu lakapla anıldı.
Aile Hayatı: 1992 yılında Selma Konak ile evlendi; çiftin Şimal, Volkan ve Derin adında üç çocuğu bulunuyor.
VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞMUŞTU
Volkan Konak, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs'ta verdiği bir konser sırasında sahnede fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan usta sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, vasiyeti ve memleketine olan sevgisi doğrultusunda Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verildi.
|Bilgi
|Detay
|Doğum Tarihi
|27 Şubat 1967
|Vefat Tarihi
|Mart 2025
|Vefat Nedeni
|Kalp Krizi (Sahnede)
|Memleketi
|Trabzon, Maçka
|Çocuk Sayısı
|3
