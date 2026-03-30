Volkan Konak'ın eşinden duygusal yıl dönümü mesajı

Sanatçı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin vefatının birinci yıl dönümü olan 30 Mart 2026 tarihinde, sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir anma mesajı yayınladı. Türkiye'yi yasa boğan Volkan Konak, vefatının birinci yılında ailesi tarafından "Kelimelere sığmayacak bir zorluk" sözleriyle yad edildi.

Volkan Konak'ın eşinden duygusal yıl dönümü mesajı
  • Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, sanatçının 30 Mart 2025'teki vefatının birinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.
  • Selma Konak paylaşımında "Sensiz koskoca bir yıl geçti, sızın hala kalbimde, seni çok özledim" ifadelerini kullandı.
  • Volkan Konak geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçirerek 58 yaşında vefat etti.
  • Sanatçının cenazesi vasiyeti doğrultusunda memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verildi.
  • Volkan Konak'ın Selma Konak ile evliliğinden Şimal, Volkan ve Derin adında üç çocuğu bulunuyor.

aradeniz müziğinin efsane ismi Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, sanatçının 30 Mart 2025'teki ani vefatının birinci yıl dönümünde, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "Sızın hala kalbimde" ifadesini içeren ve takipçilerini hüzne boğan bir veda notu paylaştı.

Geçtiğimiz yıl sahnede kalp krizi geçirerek vefat eden usta sanatçı Volkan Konak, aramızdan ayrılışının birinci yılında özlemle anılıyor.

VOLKAN KONAK'IN EŞİ SELMA KONAK'TAN YÜREK BURKAN VEDA: SENSİZ KOSKOCA BİR YIL GEÇTİ

Geçtiğimiz yıl sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan usta sanatçı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, vefatının birinci yıl dönümünde sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj paylaştı.

İLK YIL DÖNÜMÜNDE HÜZÜNLÜ PAYLAŞIM

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden "Kuzeyin Oğlu" lakaplı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin yokluğunda geçen 365 günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. Selma Konak, eşiyle birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak duyduğu özlemi dile getirdi.

SELMA KONAK'IN YÜREK YAKAN VEDA SÖZLERİ

Eşiyle olan samimi bir karesini paylaşan Selma Konak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Canım Volkan'ım, sensiz koskoca bir yıl geçti. Sızın hala kalbimde. Seninle beraber olmak bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi. Kaybetmek ise kelimelere sığmayacak kadar zor. Ama biliyorum ki sen; her sözünde, her şarkında ve her hatıranda yaşamaya devam edeceksin. Yokluğun hala aynı ağırlıkta. Seni çok özledim."

Selma Konak, eşi Volkan Konak için paylaştığı mesajda ʺSensiz koskoca bir yıl geçti, sızın hala kalbimdeʺ diyerek derin üzüntüsünü dile getirdi.

VOLKAN KONAK'IN MİRASI VE SANAT HAYATI

Trabzon Maçkalı olan usta sanatçı, Karadeniz müziğini modern düzenlemelerle birleştirerek Türkiye'nin en sevilen seslerinden biri haline geldi. 58 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının kariyerine dair öne çıkan başlıklar şunlar:

  • İlk Adımlar: 1989 yılında "Sultanın Horon Yeri" albümüyle profesyonel dünyaya adım attı.

  • Unutulmaz Eserler: "Cerrahpaşa", "Efulim" ve "Mimoza Çiçeğim" gibi şarkıları Türk müzik tarihine geçti.

  • Kuzeyin Oğlu Unvanı: Doğduğu topraklara olan bağlılığı ve müziğindeki Karadeniz ruhu nedeniyle bu lakapla anıldı.

  • Aile Hayatı: 1992 yılında Selma Konak ile evlendi; çiftin Şimal, Volkan ve Derin adında üç çocuğu bulunuyor.

VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞMUŞTU

Volkan Konak, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs'ta verdiği bir konser sırasında sahnede fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan usta sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, vasiyeti ve memleketine olan sevgisi doğrultusunda Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verildi.

BilgiDetay
Doğum Tarihi27 Şubat 1967
Vefat TarihiMart 2025
Vefat NedeniKalp Krizi (Sahnede)
MemleketiTrabzon, Maçka
Çocuk Sayısı3

ʺCerrahpaşaʺ, ʺEfulimʺ ve ʺMimoza Çiçeğimʺ gibi eserleriyle milyonların kalbine dokunan Konak, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu.

MERAK EDİLENLER

Volkan Konak ne zaman vefat etti?

Usta sanatçı Volkan Konak, Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs'ta verdiği bir konser sırasında vefat etti. Bugün vefatının birinci yıl dönümüdür.

Volkan Konak'ın eşi Selma Konak ne paylaştı?

Selma Konak, eşinin vefatının birinci yılında birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak "Sensiz koskoca bir yıl geçti, seni çok özledim" notunu düştü.

Volkan Konak kaç yaşındaydı?

Vefat ettiğinde 58 yaşında olan sanatçı, aslen Trabzon Maçkalıdır.

2025 yılında Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında fenalaşan usta isim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır)

