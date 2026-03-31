Bülent Serttaş tam 25 kilo verdi! İşte son hali

Kıbrıs'ta 1500 kişiye unutulmaz bir gece yaşatan Bülent Serttaş, hem yeni imajıyla hem de müzik kariyerine dair çarpıcı açıklamalarıyla magazin gündemine damga vurdu. Ünlü sanatçının "25 kilo verdim" sözlerinin ardındaki benzetme sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

  • Bülent Serttaş, Kıbrıs'ta verdiği konserde toplamda 25 kilo vererek 103 kiloya düştüğünü açıkladı.
  • Sanatçı, hedef kilosunun 98-100 kilo arasında olduğunu ve kilo verme sürecine devam edebileceğini belirtti.
  • Serttaş, 'Bodrum' şarkısını çıkarmadan önce yakın çevresinden 'bu şarkı seni bozar' uyarısı aldığını söyledi.
  • Sanatçı, Kıbrıs'taki konserinde yaklaşık 1500 kişilik bir dinleyici kitlesine sahne aldı.

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, önceki akşam Kıbrıs'ta yaklaşık 1500 kişilik dev bir dinleyici kitlesiyle buluştu. Sahneye çıktığı andan itibaren fiziksel değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Serttaş, verdiği kiloların hesabını ilginç bir metotla yaptı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Toplamda 25 kilo verdiğini belirten usta sanatçı, "Vücudumdan tam 100 paket margarin gitti. Yani şu an 103 kiloya düştüm" diyerek yeni formunu müjdeledi.

HEDEF 100 KİLONUN ALTI

Kilo verme sürecinin henüz bitmediğini işaret eden Serttaş, ideal kilosuna çok yaklaştığını ifade etti. Şu anki halinden memnun olduğunu dile getiren sanatçı, "Şu an için ideal kilom bu diyorum ama belki 98-100 kilo arasında sabit kalabilirim" sözleriyle zayıflama maratonuna devam edebileceğinin sinyalini verdi.

"BODRUM" ŞARKISI İÇİN GELEN "ÇIKARMA" UYARISI

"Bodrum" şarkısıyla ilgili de samimi bir itirafta bulunan Bülent Serttaş, bu hit parçanın çıkış sürecinde engellerle karşılaştığını açıkladı. Sanatçı, "Bu şarkıyı hazırlarken bana 'Sakın bunu çıkarma, bu şarkı seni bozar' dediler. Doğru çıktı. Milli marşımızdan sonra en çok çalan şarkılardan biri oldu" dedi.

MERAK EDİLENLER

Bülent Serttaş kaç kilo verdi?

Sanatçı son dönemde toplamda 25 kilo vererek 103 kiloya düştüğünü açıkladı.

Bodrum şarkısı neden engellenmek istendi?

Sanatçının ifadesine göre, yakın çevresi şarkının Serttaş'ın imajını bozacağını düşünerek yayınlanmamasını tavsiye etmiş.

