İstanbul'daki bir mekanda dün gece sahne alan sanatçı Hakan Altun, sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken, eğlence beklenmedik bir skandalla gölgelendi. Geceye damga vuran olay, dinleyiciler arasında yer alan oyuncu Bahar Şahin'in objektifine yansıdı.
FOTOĞRAF İSTEĞİ KAOSA DÖNÜŞTÜ
Konserin ilerleyen saatlerinde, Hakan Altun'a ulaşmak ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen bir hayranın hamlesi, bir anda güvenliğin sert müdahalesiyle karşılaştı. Güvenlik barikatını aşmaya çalışan kişiye korumaların müdahale etmesiyle ortam bir anda gerildi. Sözlü tartışma kısa sürede fiziksel arbedeye dönüşürken, konser alanında tansiyon tavan yaptı.
"KAVGA OLURSA ATLARIM" DEDİ, KAYDA GEÇTİ
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve geceye büyük bir heyecanla hazırlanan Bahar Şahin, yaşanan kaos anlarında telefonuna sarıldı. Yaşanan sert müdahaleyi ve yükselen tansiyonu anbean kayıt altına alan oyuncu, o anları "Kavga çıktı kavga" notuyla takipçileriyle paylaştı. Öte yandan Bahar Şahin'in videoda "Kavga olursa atlarım" dediği duyuldu.
Şahin'in kadrajına yansıyan görüntülerde, korumalar ile hayran arasındaki arbedenin şiddeti ve mekandaki panik havası açıkça görüldü.
Eğlenceli başlayan gecenin skandal görüntülerle noktalanması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Bahar Şahin'in paylaşımları kısa sürede gündemin ilk sıralarına yerleşti.
