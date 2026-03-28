Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Hakan Altun'un İstanbul'daki konserinde bir hayranın fotoğraf çektirmek için güvenlik barikatını aşmaya çalışması korumalarla arbede yaşanmasına neden oldu.

Konserde bulunan oyuncu Bahar Şahin, korumalar ile hayran arasındaki fiziksel müdahaleyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bahar Şahin, kavga görüntülerini sosyal medya hesabından 'Kavga çıktı kavga' notuyla paylaştı.

Olayın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'daki bir mekanda dün gece sahne alan sanatçı Hakan Altun, sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken, eğlence beklenmedik bir skandalla gölgelendi. Geceye damga vuran olay, dinleyiciler arasında yer alan oyuncu Bahar Şahin'in objektifine yansıdı.

Fotoğraflar: Sosyal medya FOTOĞRAF İSTEĞİ KAOSA DÖNÜŞTÜ Konserin ilerleyen saatlerinde, Hakan Altun'a ulaşmak ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen bir hayranın hamlesi, bir anda güvenliğin sert müdahalesiyle karşılaştı. Güvenlik barikatını aşmaya çalışan kişiye korumaların müdahale etmesiyle ortam bir anda gerildi. Sözlü tartışma kısa sürede fiziksel arbedeye dönüşürken, konser alanında tansiyon tavan yaptı.