Aşk şarkılarının usta ismi Hakan Altun’un sahne aldığı gecede romantizm yerini korku dolu anlara bıraktı. Altun’u dinleyenler arasında yer alan ünlü oyuncu Bahar Şahin, bir hayranın sanatçıyla fotoğraf çektirme isteğinin arbedeye dönüşmesine tanıklık etti. Güvenlik görevlileri ile Hakan Altun'un hayranı arasındaki sert müdahaleyi "Kavga olursa atlarım" notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Şahin, o skandal anları anbean takipçilerine aktardı.

Eğlence kabusa döndü! Hakan Altun sahnedeyken ortalık karıştı: İşte Bahar Şahin'in o paylaşımları!
  • Hakan Altun'un İstanbul'daki konserinde bir hayranın fotoğraf çektirmek için güvenlik barikatını aşmaya çalışması korumalarla arbede yaşanmasına neden oldu.
  • Konserde bulunan oyuncu Bahar Şahin, korumalar ile hayran arasındaki fiziksel müdahaleyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
  • Bahar Şahin, kavga görüntülerini sosyal medya hesabından 'Kavga çıktı kavga' notuyla paylaştı.
  • Olayın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'daki bir mekanda dün gece sahne alan sanatçı Hakan Altun, sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken, eğlence beklenmedik bir skandalla gölgelendi. Geceye damga vuran olay, dinleyiciler arasında yer alan oyuncu Bahar Şahin'in objektifine yansıdı.

Fotoğraflar: Sosyal medya

FOTOĞRAF İSTEĞİ KAOSA DÖNÜŞTÜ

Konserin ilerleyen saatlerinde, Hakan Altun'a ulaşmak ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen bir hayranın hamlesi, bir anda güvenliğin sert müdahalesiyle karşılaştı. Güvenlik barikatını aşmaya çalışan kişiye korumaların müdahale etmesiyle ortam bir anda gerildi. Sözlü tartışma kısa sürede fiziksel arbedeye dönüşürken, konser alanında tansiyon tavan yaptı.

"KAVGA OLURSA ATLARIM" DEDİ, KAYDA GEÇTİ

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve geceye büyük bir heyecanla hazırlanan Bahar Şahin, yaşanan kaos anlarında telefonuna sarıldı. Yaşanan sert müdahaleyi ve yükselen tansiyonu anbean kayıt altına alan oyuncu, o anları "Kavga çıktı kavga" notuyla takipçileriyle paylaştı. Öte yandan Bahar Şahin'in videoda "Kavga olursa atlarım" dediği duyuldu.

Hakan Altun konserinde arbede!

Şahin'in kadrajına yansıyan görüntülerde, korumalar ile hayran arasındaki arbedenin şiddeti ve mekandaki panik havası açıkça görüldü.

Eğlenceli başlayan gecenin skandal görüntülerle noktalanması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Bahar Şahin'in paylaşımları kısa sürede gündemin ilk sıralarına yerleşti.

MERAK EDİLENLER

Hakan Altun konserinde ne oldu?

Hakan Altun'un sahne aldığı mekanda, bir hayranın sanatçıyla fotoğraf çektirme isteği korumaların müdahalesiyle arbedeye dönüştü.

Bahar Şahin hangi görüntüleri paylaştı?

Bahar Şahin, konserde korumalar ile Hakan Altun hayranı arasında yaşanan sert kavgayı ve fiziksel müdahaleyi paylaştı.

Kavga neden çıktı?

Olay, bir dinleyicinin güvenlik barikatını aşarak Hakan Altun'a ulaşmaya çalışması ve korumaların bu duruma sert tepki vermesiyle başladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler