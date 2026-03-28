'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin' ve 'Kime Bu İnat' gibi unutulmaz eserleriyle 90'lı yılların müzik dünyasına damga vuran Cansever'den sevindirici haber geldi.
Bir süre önce kan kanseri (lösemi) teşhisi konulan ve tedavisine Almanya'da devam eden ünlü isim, hayati önem taşıyan ilik nakli operasyonunu başarıyla atlattı.
Geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla sevenlerini korkutan ve operasyon öncesi dua isteyen Cansever için aranan uygun donörün bulunmasının ardından, ünlü isim 26 Mart Perşembe günü ameliyat masasına yatıldı.
Sanatçının hayranlarının büyük bir merakla beklediği müjdeli haber, yakın çalışma arkadaşı Erhan Arı'dan geldi.
OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Cansever'in sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapan Erhan Arı, sürecin olumlu ilerlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Cansever'in aylardır süren lösemi tedavisi, 26 Mart Perşembe günü gerçekleşen ilik nakli operasyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tedavisi bir süre daha hastanede devam edecektir. Bu süreçte destek olan tüm sevenlerimize teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin."
