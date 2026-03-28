Cansever ilik nakli oldu! İşte son sağlık durumu

Bir süredir Almanya’da lösemi ile pençeleşen ve hayranlarından dua isteyen şarkıcı Cansever, aranan donörün bulunmasıyla perşembe günü kritik bir ilik nakli operasyonu geçirdi. Menajeri Erhan Arı, "Başarılı geçti" sözleriyle müjdelediği operasyon sonrası, Cansever'in son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

  • Cansever, Almanya'da geçirdiği ilik nakli operasyonunu başarıyla atlattı.
  • Uygun donör bulunmasının ardından Cansever 26 Mart Perşembe günü ameliyat edildi.
  • Yakın çalışma arkadaşı Erhan Arı, operasyonun başarılı geçtiğini ve tedavinin hastanede devam edeceğini açıkladı.
  • Cansever, 'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin' ve 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla tanınıyor.

'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin' ve 'Kime Bu İnat' gibi unutulmaz eserleriyle 90'lı yılların müzik dünyasına damga vuran Cansever'den sevindirici haber geldi.

Bir süre önce kan kanseri (lösemi) teşhisi konulan ve tedavisine Almanya'da devam eden ünlü isim, hayati önem taşıyan ilik nakli operasyonunu başarıyla atlattı.

Geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla sevenlerini korkutan ve operasyon öncesi dua isteyen Cansever için aranan uygun donörün bulunmasının ardından, ünlü isim 26 Mart Perşembe günü ameliyat masasına yatıldı.

Sanatçının hayranlarının büyük bir merakla beklediği müjdeli haber, yakın çalışma arkadaşı Erhan Arı'dan geldi.

OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Cansever'in sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapan Erhan Arı, sürecin olumlu ilerlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cansever'in aylardır süren lösemi tedavisi, 26 Mart Perşembe günü gerçekleşen ilik nakli operasyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tedavisi bir süre daha hastanede devam edecektir. Bu süreçte destek olan tüm sevenlerimize teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin."

MERAK EDİLENLER

Cansever hangi hastalığa yakalandı?

90'lı yılların ünlü şarkıcısı Cansever'e bir süre önce kan kanseri (lösemi) teşhisi konulmuştu.

Cansever ilik nakli oldu mu?

Evet, uygun donörün bulunmasının ardından Cansever, 26 Mart Perşembe günü Almanya'da başarılı bir ilik nakli operasyonu geçirdi.

Cansever'in sağlık durumu nasıl?

Sanatçının menajeri Erhan Arı tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon başarıyla sonuçlandı. Cansever'in tedavisi bir süre daha hastanede kontrol altında devam edecek.

