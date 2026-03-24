"HASTA OLDUĞUMA ÇOK ÜZÜLMÜYORUM"

Çocukluk yıllarından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten Dalkılıç, yaşadığı süreci şöyle özetlemişti:

7 yaşından 25'e kadar yedi defa ameliyat oldum. Sonra bir daha olmak istemedim. O peşimi bırakmadı. 4 - 5 sene önce nüksetti. Detone olmaya başlayınca mecburen oldum. O ameliyatta enfeksiyon kaptım. O enfeksiyon defalarca masaya yatırdı bizi. Şarkı söylerken nefes önemli; onu tam yerine getirmemiz gerekiyor. Burundan nefes alamayınca şarkı söylemek zorlaşır. Burun konusunda dünyanın en önemli ülkelerinden biriyiz. Benim kapalı ameliyat olmam gerekiyordu. Menenjit riski vardı. O riski almayalım diye 11'er saat, iki tane arka arkaya ameliyat oldum, komalar yaptım. O süre içerisinde doktor, 'Bu süreçte düzeltme ihtimalimiz var' dedi. İnsanlar hayatına zor şeyler geldiğinde üzülüyorlar. Ben hediye olarak kabul edebilmeyi öğrendim. Hayatımda iki senedir şimdiye kadar yaşamadığım süreci yaşıyorum, hiç olmadığım Murat'ı keşfettim. Hasta olduğuma çok üzülmüyorum.