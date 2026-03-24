'Sevdanın Rengi', 'Derin Duygular', 'Dön Desem' ve 'Nasip Değilmiş' şarkılarıyla bir döneme damga vuran Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan boşandıktan birkaç yıl sonra İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştu.
ÜNLÜ ÇİFT ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ
2023 yılında mutluluğa "evet" diyen çift, aralarındaki yaş farkı sebebiyle zaman zaman eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak tüm yorumlara rağmen ilişkilerini sürdüren ikili, özel hayatlarını çoğu zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.
"SANKİ SADECE BİZE KALMIŞ GİBİYDİ"
Zorlu zamanları birliktelikleriyle atlatan çiftin son paylaşımı ise dikkat çekti. Modacı Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma duygusal bir not düştü:
Dün hava tam sevdiğim gibiydi; yağmur, sis… İlk kez Boğaz'da yürüdük, üstüne bayram. İstanbul da boştu, sessizdi; sanki sadece bize kalmış gibiydi...
İSTANBUL MANZARASINDA ROMANTİK KARELER
Gri gökyüzü ve sisli İstanbul manzarası eşliğinde çekilen kareler, çiftin arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.
NASIL TANIŞTILAR?
Samar Dadgar ile Özcan Deniz'in tanışma hikayesi de en az ilişkileri kadar dikkat çekici. 2018 yılında evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılan Özcan Deniz, 2023 yılında Samar Dadgar ile dünyaevine girdi.
"YOLLARIMIZ AYRILDI"
Ünlü sanatçı, eşiyle tanışma sürecini şu sözlerle anlatmıştı:
Samar Dadgar ile 10 yıl önce tanıştık. Birçok şeyi konuşabildiğim, tartışabildiğim iki kişiydik ama 20 yaşındaydı o yüzden olamazdı. Onu aynanın karşısına alıp 'Bak, olmaz' dedim. Sonra yollarımız ayrıldı.
"OLMAZ DEDİĞİM KADIN ŞİMDİ EŞİM"
Zorlu bir dönemden geçtikten sonra yeniden yollarının kesiştiğini belirten Özcan Deniz, "4-5 yıl sonra Samar'dan 'İyi misin?' mesajı geldi. Ben de 'İyi değilim' dedim. Konuşmaya başladık. Geldi ve bir daha da gitmedi. 'Olmaz' dediğim kadın, şimdi eşim. Hem benimle hem oğlum Kuzey'le çok iyi anlaşıyor. Ruh eşi diye bir şey gerçekten varmış." sözlerini ifade etti.