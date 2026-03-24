Samar Dadgar ile Özcan Deniz'in tanışma hikayesi de en az ilişkileri kadar dikkat çekici. 2018 yılında evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılan Özcan Deniz, 2023 yılında Samar Dadgar ile dünyaevine girdi.

Samar Dadgar ile 10 yıl önce tanıştık. Birçok şeyi konuşabildiğim, tartışabildiğim iki kişiydik ama 20 yaşındaydı o yüzden olamazdı. Onu aynanın karşısına alıp 'Bak, olmaz' dedim. Sonra yollarımız ayrıldı.

"OLMAZ DEDİĞİM KADIN ŞİMDİ EŞİM"

Zorlu bir dönemden geçtikten sonra yeniden yollarının kesiştiğini belirten Özcan Deniz, "4-5 yıl sonra Samar'dan 'İyi misin?' mesajı geldi. Ben de 'İyi değilim' dedim. Konuşmaya başladık. Geldi ve bir daha da gitmedi. 'Olmaz' dediğim kadın, şimdi eşim. Hem benimle hem oğlum Kuzey'le çok iyi anlaşıyor. Ruh eşi diye bir şey gerçekten varmış." sözlerini ifade etti.