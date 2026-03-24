Nurgül Yeşilçay’dan kilo itirafı: “Diyet yapacağız mecbur” I İğneyle zayıflama yöntemine gönderme

Nurgül Yeşilçay, aldığı kilolarla ilgili yaptığı esprili paylaşımla gündeme geldi. “Üç beş kilo için iğne olmaz” diyerek zayıflama yöntemlerine gönderme yapan oyuncu, diyete başlayacağını açıkladı. Samimi ve filtresiz tavrıyla dikkat çeken Yeşilçay’ın sözleri kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

  • Oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medyada paylaştığı videoda kilo aldığını ve diyet yapacağını açıkladı.
  • Yeşilçay'ın zayıflama iğnesi hakkındaki yorumu, son günlerde benzer açıklamalar yapan Demet Akalın'ı akıllara getirdi.
  • 1976 doğumlu oyuncu, Asmalı Konak dizisindeki Bahar karakteri ve Eğreti Gelin filmiyle tanınıyor.
  • Yeşilçay son yıllarda İzmir'de yaşıyor ve organik tarımla ilgileniyor.
  • Oyuncu, Fatih Akın'ın Yaşamın Kıyısında filmiyle Cannes Film Festivali'nde yer aldı.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Nurgül Yeşilçay, bu kez aldığı kilolarla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Nurgül Yeşilçay'ın son paylaşımı

"ALDIK YİNE KİLOLARI"

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yayınladığı videoda esprili bir dille form tutma sürecine girdiğini duyurdu. Yeşilçay, "Aldık yine kiloları, uğraş dur şimdi. Üç beş kiloya iğne de olmaz, diyet yapacağız mecbur"sözleriyle takipçilerini hem güldürdü hem de samimi bir itirafta bulundu.

DEMEK AKALIN AKLA GELDİ

Oyuncunun "iğne" vurgusu, geçtiğimiz günlerde zayıflama yöntemleriyle ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Demet Akalın'ı da akıllara getirdi.

DİYETE AĞIRLIK VERECEK

Filtresiz paylaşımları ve dobralığıyla bilinen Yeşilçay, magazin dünyasında sık sık tartışılan kilo konusuna bu kez kendi bakış açısını kattı. Mutfaktaki hünerlerini de sık sık dile getiren oyuncunun, bu süreçte diyete ağırlık vereceği öğrenildi.

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, kariyerine İkinci Bahar ile adım attı. Asıl çıkışını Asmalı Konak dizisindeki "Bahar" karakteriyle yapan Yeşilçay, sinemada ise Eğreti Gelin ile büyük başarı yakaladı ve Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

İZMİR'DE DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAM

Uluslararası projelerde de yer alan oyuncu, Fatih Akın imzalı Yaşamın Kıyısında ile Cannes Film Festivali'nde dikkat çekti. Son yıllarda İstanbul'dan ayrılarak İzmir'de doğayla iç içe bir yaşam süren Yeşilçay, organik tarım ve çiftçilikle ilgilenirken sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.

