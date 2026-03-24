Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Nurgül Yeşilçay, bu kez aldığı kilolarla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
"ALDIK YİNE KİLOLARI"
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yayınladığı videoda esprili bir dille form tutma sürecine girdiğini duyurdu. Yeşilçay, "Aldık yine kiloları, uğraş dur şimdi. Üç beş kiloya iğne de olmaz, diyet yapacağız mecbur"sözleriyle takipçilerini hem güldürdü hem de samimi bir itirafta bulundu.
DEMEK AKALIN AKLA GELDİ
Oyuncunun "iğne" vurgusu, geçtiğimiz günlerde zayıflama yöntemleriyle ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Demet Akalın'ı da akıllara getirdi.
DİYETE AĞIRLIK VERECEK
Filtresiz paylaşımları ve dobralığıyla bilinen Yeşilçay, magazin dünyasında sık sık tartışılan kilo konusuna bu kez kendi bakış açısını kattı. Mutfaktaki hünerlerini de sık sık dile getiren oyuncunun, bu süreçte diyete ağırlık vereceği öğrenildi.
NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?
Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, kariyerine İkinci Bahar ile adım attı. Asıl çıkışını Asmalı Konak dizisindeki "Bahar" karakteriyle yapan Yeşilçay, sinemada ise Eğreti Gelin ile büyük başarı yakaladı ve Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.
İZMİR'DE DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAM
Uluslararası projelerde de yer alan oyuncu, Fatih Akın imzalı Yaşamın Kıyısında ile Cannes Film Festivali'nde dikkat çekti. Son yıllarda İstanbul'dan ayrılarak İzmir'de doğayla iç içe bir yaşam süren Yeşilçay, organik tarım ve çiftçilikle ilgilenirken sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.