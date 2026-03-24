Reyting rekortmeni A.B.İ., bu akşam yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu gibi dev isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide yakışıklı genç oyuncu Ali Önsöz küçük yaşlarda uğradı akran zorbalığını anlattı.
HİKAYENİN KİLİT İSMİ
ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisinde Fikret karakterine hayat veren Önsöz, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.
BAŞKALARININ YÜKÜNÜ SIRTLANIYOR
Dizide Fikret karakteri, Tahir'in evinde büyüyen, sessizliğiyle dikkat çeken ve başkalarının yükünü sırtlanan bir genç olarak izleyici karşısına çıkıyor. Doğan'ın eve dönüşüyle birlikte onun en büyük destekçilerinden biri olması beklenen Fikret, hikayenin kilit isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.
"YOK SAYILMAYI BİLİYORUM"
Öte yandan Ali Önsöz, geçmişte yaşadığı zorlukları A Para programında dile getirdi. Çocukluk yıllarında akran zorbalığına maruz kaldığını belirten oyuncu, "Yok sayılmayı biliyorum küçüklük zamanlarımda. Ben biraz garip bir çocuktum, biraz hiperaktiftim. Araya alınmayan bir çocuktum. Oyunculukta çocuklukta yaşadığım duygular bana yardım ediyor. Yaramazdım. Varlığım belki rahatsız ediyordu." sözleriyle dikkat çekti.
Ali Önsöz: "Yok sayılmayı küçüklüğümden biliyorum"
"OKULLA BAĞIM ÇOK OLMADI"
Farklı şehirlerde yaşadığını ve bu nedenle kalıcı arkadaşlıklar kurmakta zorlandığını ifade eden Önsöz, "Ben Isparta'da okuyordum. Sonra Antalya'ya taşındık, ardından İstanbul'a geldim. Okulla bağım çok olmadı. Bir okulda maksimum iki sene okuyabildim. Liseyi açıktan bitirdim. Akran zorbalıkları ve dışlanmalar beni bu karara itti."dedi.
"OYUNCULUK SEPETTEN HARCAMAK GİBİ"
Oyunculuğunda yaşadığı deneyimlerin büyük etkisi olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Oyunculuk sepetten harcamak gibi; yaşadığım duyguları zamanla kullanıyorum." ifadeleriyle mesleğine bakışını da ortaya koydu.
ALİ ÖNSÖZ KİMDİR?
Ali Önsöz, 11 Temmuz 1996'da Antalya'da doğdu. Oyunculuk kariyerine sahne çalışmalarıyla başlayan Önsöz, daha sonra televizyon dizileri ve sinema projelerinde yer alarak tanınmaya başladı. Tiyatro kökenli olması sayesinde güçlü bir sahne performansına sahip olan oyuncu, karakter oyunculuğuyla öne çıkan isimler arasında gösteriliyor.
ÇEŞİTLİ PROJELERDE YER ALDI
Antalya doğumlu olan Ali Önsöz'ün aile kökeni de baba tarafından Antalya'ya uzanıyor. Yakışıklı oyuncu dizi, sinema ve tiyatro projelerinde yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2021 yılında Sana Söz dizisinde Bora karakteriyle yaşayan Önsöz, ardından Darmaduman ve Ateş Kuşları gibi yapımlarda rol aldı. 2026 yılında ise A.B.İ. dizisinin kadrosuna dahil oldu.