"ÇOK BÜYÜK BİR SIRRIM VAR" Morgül yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: Senelerdir içimde sakladığım çok büyük bir sırrım var… Ablam cinayete kurban gitti, sevdiği insan yüzünden. Hep kendimi güldürmeye çalışan bir insanım, hayat enerjimi böyle tutmaya çalışıyorum.

"ABLAM ÖLDÜRÜLDÜ" Yaşadığı travmanın etkisini hala üzerinden atamadığını belirten sanatçı, o günleri "Ablam sözlendi nişanlandı ve evlilik hazırlıkları yapıyordu her gün gidip evin perdesi evin halısı bunlarla ilgileniyordu ama bir gün gittiğinde kaza haberini aldık. Ablam öldürüldü. O yüzden ben bunu anlatmak zorundaydım" sözleriyle ifade etti.

"BANA HEP YILDIZIM DERDİ" Ünlü şarkıcı, yeni şarkısı "Seni Adam Zannettim" ile de genç kadınlara mesaj vermek istediğini belirterek, "Bütün genç kadınlara mesaj olsun diye yazdım. Ablam bana hep 'yıldızım' derdi. Perihan ablamı çok severdim." dedi.

"ÜZÜNTÜSÜNDEN ZONA OLDU" Sanatçı ayrıca annesinin yaşadığı acıyı da "Annem her gün ağlıyordu, üzüntüsünden zona oldu."şeklinde ifade etti.