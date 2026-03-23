Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yılmaz Morgül, katıldığı Gel Konuşalım programında yıllardır içinde sakladığı aile dramını ilk kez anlattı.
ÖLÜMÜ KAZA DEĞİL CİNAYET
Ünlü sanatçı, henüz 17 yaşındayken evlilik hazırlığı yapan ablası Perihan Morgül'ün ölümünün bir kaza olmadığını, cinayet olduğunu açıkladı.
OLAYIN FAİLİ ESKİ EŞ
2003 yılında yaşanan olayın uzun süre "kaza" olarak bilindiğini söyleyen Morgül, gerçeğin yıllar sonra ortaya çıktığını ifade etti. Olayın, ablasının sözlendiği kişinin eski eşi tarafından gerçekleştirildiği ve zanlının 24 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.
"ÇOK BÜYÜK BİR SIRRIM VAR"
Morgül yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:
Senelerdir içimde sakladığım çok büyük bir sırrım var… Ablam cinayete kurban gitti, sevdiği insan yüzünden. Hep kendimi güldürmeye çalışan bir insanım, hayat enerjimi böyle tutmaya çalışıyorum.
"ABLAM ÖLDÜRÜLDÜ"
Yaşadığı travmanın etkisini hala üzerinden atamadığını belirten sanatçı, o günleri "Ablam sözlendi nişanlandı ve evlilik hazırlıkları yapıyordu her gün gidip evin perdesi evin halısı bunlarla ilgileniyordu ama bir gün gittiğinde kaza haberini aldık. Ablam öldürüldü. O yüzden ben bunu anlatmak zorundaydım" sözleriyle ifade etti.
"BANA HEP YILDIZIM DERDİ"
Ünlü şarkıcı, yeni şarkısı "Seni Adam Zannettim" ile de genç kadınlara mesaj vermek istediğini belirterek, "Bütün genç kadınlara mesaj olsun diye yazdım. Ablam bana hep 'yıldızım' derdi. Perihan ablamı çok severdim." dedi.
"ÜZÜNTÜSÜNDEN ZONA OLDU"
Sanatçı ayrıca annesinin yaşadığı acıyı da "Annem her gün ağlıyordu, üzüntüsünden zona oldu."şeklinde ifade etti.
SIK SORULAN SORULAR
Yılmaz Morgül kimdir?
▶Yılmaz Morgül, Türk sanat müziği sanatçısıdır. 1988 yılında sahne hayatına başlamış, 1995'te çıkardığı "Elveda İstanbul" albümüyle geniş kitlelere ulaşmıştır.
Hangi şarkılarla tanındı?
▶"Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" gibi eserlerle bilinir.
Sağlık geçmişinde neler yaşadı?
▶1996 yılında cilt kanserine yakalanan Morgül, yaklaşık 7 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi gördü ve sağlığına kavuştu.
Televizyon kariyerinde hangi projelerde yer aldı?
▶2016 yılında Survivor'da Ünlüler takımında yarıştı ve aynı yıl Rising Star Türkiye'de jüri üyeliği yaptı.